Poncho de Nigris le da TREMENDA sorpresa a Musa Mistral ¡Cuánto lujo!

Poncho de Nigris demostró que cuando se trata de hacer feliz al amor de su vida, no escatima en gastos, ya que decidió darle una sorpresa a Marcela Mistral que seguramente no podrá olvidar nunca. La hermosa mujer no pudo evitar las lagrimas al ver a su marido darle esa hermoso regalo frente a sus bellos hijos, Ponchito e Isabella.

Poncho de Nigris más que enamorado

De igual manera podemos observar que Poncho de Nigris está más que enamorado de la bella rubia que nunca ya que le compró un nuevo anillo de diamantes y se arrodilló ante ella pidiéndole que se casara otra vez con él. Musa no puedo evitar ponerse a llorar ante el tierno gesto de amor de su esposo.

Como es costumbre en los perfiles de Poncho y Musa, los haters no se hicieron esperar, decenas de personas le dijeron a Marcela que se vio mal al arrebatarle el anillo a su hijo Ponchito, ya que el curioso niño tomó el obsequio antes que su madre pudiera reaccionar.

Los de Nigris gozan de felicidad

Por otra parte los seguidores de la familia de Nigris dijeron a Musa que debió haber esperado a que su esposo le pusiera el anillo y no haberlo tomado ella pero aún así para Marcela fue un épico momento que no olvidará jamás pues aunque aparentemente se la pasan peleando en sus redes, los famosos están más enamorados que nunca.

Marcela y Poncho se han convertido en una de las parejas más polémicas, divertidas y favoritas de los internautas ya que también suelen grabar su vida para su canal de Youtube en su canal llamado "Keeping up con los denigris", el cual ha sido todo un éxito.

