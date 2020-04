Poncho de Nigris estrena canción y VIDEO de "Me aburro" con Marcela Mistral

Poncho de Nigris estrena NUEVA canción "Me aburro" con Marcela Mistral

Poncho de Nigris estrenó el día de hoy la canción Me aburro la cual canta junto a su esposa Marcela Mistral. La canción causó sensación pero lo que más esperaban los fans era el video, el cual fue grabado en su casa ya que así como miles de familias en el país, los De Nigris se encuentran en cuarentena por el Coronavirus.

De hecho, el confinamiento fue lo que orilló a Poncho a crear la canción ya que solía pasearse por su casa gritando que estaba aburrido. Fue así que comenzó a orillar a sus fans a realizar el challenge en redes sociales de gritar "me aburro, me aburro, me aburro mucho", para posteriormente crear la canción.

Esta melodía se estrenó la mañana de hoy en Spotify mientras que el video en Youtube apareció hasta las 07:30 pm y ya tiene miles de reproducciones y cientos de comentarios ya que los fans amaron ver en un nuevo video a Ponchito y a Isabella de Nigris. Sin más preámbulos aquí abajo les dejamos el nuevo video.

Los comentarios de los fans de Poncho de Nigris y su familia no se hicieron esperar, muchos afirmaron que la canción es muy buena y sus hijos se ven muy bien además que esos momentos jamás los olvidaran.

"Recuerdos que perdurarán por siempre en tus hijos, muy bien Poncho"

"Isabella fue lo más bonito del video"

"Me encanta ya lo estaba esperando"

"Ya quisiera ver la reacción de Ponchito e Isabella cuando tengan 15 años y se vean"

"Sinceramente si supero mis expectativas este temazo"

"La nena hermosa ya está enorme"

