Poncho de Nigris es acusado de maltratar a su esposa Marcela Mistral

El empresario mexicano Poncho de Nigris se convirtió en tendencia debido a un video que circuló en las redes donde sostiene una discusión con su esposa Marcela Mistral.

Lo que indignó a los cibernautas en las redes sociales fue la actitud y la respuesta grosera que le dio el actor a la petición de su esposa.

Y es que la pareja se ha consolidado como una de las más activas en sus cuentas de Tik Tok durante la cuarentena, lo que ha hecho que muchos estén pendientes de sus historias haciéndolos blancos de críticas por cualquier situación.

En el video del escándalo, la pareja de conductores discuten por quién cargaría un televisor nuevo que habría llegado a su casa, y su esposa Marcela al pedírselo, el actor se negó y su respuesta causó gran molestia en los internautas:

A lo que su esposa contestó: "Tienes que cargarla eres el bato que tiene que cargar la tele huv0nn5ito”.La controvertida pareja discutió por algunos momentos más, pues Poncho quería "enseñar" a su “señora a hacer las cosas, pues no era justo “que lo fuera levantar de la cama para tener que cargar el televisor.

Marcela cerró el video diciendo que ella mandó a pedir la televisión y le tocaba a él cargarle, cosa que terminó haciendo ella por su cuenta.

Te puede interesar: Poncho de Nigris estrena canción y VIDEO de "Me aburro" con Marcela Mistral

En un nuevo video publicado en su cuenta de Tik Tok, Poncho de Nigris contesto a los heaters las diversas acusaciones.

“Estoy enojado porque me grabó con lo de la televisión que no cargue y me hizo viral y no es justo porque todos lo malinterpretaron”.