Poncho de Nigris da detalles sobre su "romance" con La Tigresa

Poncho de Nigris alcanzó popularidad tras participar en el reality show de Big Brother, pero al finalizar dicho programa de televisión, el actor coincidió con Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", con quien se rumoreó que sostenía una romance.

A más de 15 años de lo sucedido, Poncho de Nigris decidió contar la verdad detrás de su historia con "La Tigresa" en una entrevista para Yordi Rosado, ahí aseguró que Irma Serrano fue quien se acercó a él con la intención de darle celos a Patricio Zambrano, quien en aquel entonces fue pareja de la actriz.

"Lo de 'La Tigresa', sí ella me buscó porque le quería dar celos a Pato, porque él había estado en un Big Brother antes, entonces yo salí, otro regio, igual que el Pato, güerito, traíamos rayitos. Me hablan de una revista y me dicen: 'Oye, trabajo con La Tigresa, te quiere conocer, pero va a estar toda la prensa'", contó el también influencer de 44 años.

Poncho de Nigris rompió el silencio sobre su supuesto romance con La Tigresa.

Así fue su primer encuentro con "La Tigresa"

Poncho de Nigris mencionó que en aquel entonces tenía pareja, pero que decidió acudir a la cita con “La Tigresa” sin importarle la opinión de la prensa y el público. El actor indicó que también les contó sobre el tema a sus papás, quienes le dijeron que no era una buena idea.

"Si me rajaba y no iba por el chisme y la crítica, porque yo sabía que me iban a decir que era un vividor, en el momento que me parara ahí me iban a decir que era un vividor, un interesado… No le he dado mucha importancia a lo que diga la gente porque cuando te va bien todos te aman y cuando te va mal eres insignificante", añadió.

Irma Serrano y Poncho de Nigris despertaron rumores de una relación sentimental.

A pesar de las críticas, el ahora esposo de Marcela Mistral se reunió con Irma Serrano frente a toda la prensa; sin embargo, antes de estar frente a las cámaras los famosos acordaron cómo sería su relación, pues según dijo nunca pasó nada entre ellos.

"Con lo de 'La Tigresa', la verdad no me arrepiento. Me dijo: 'Tú te vas a parar aquí a lado mío'. Yo estaba de qué voy a hacer, es que yo no quiero que digan que soy tu novio, yo sí le dije. La vi, me impactó, pero al mismo tiempo se me prendió el foco y dije: 'A esta señora le voy a aprender todo lo que sabe de todo lo que ha vivido en el medio", mencionó.

Te puede interesar: Poncho de Nigris FINGIÓ ser gay con La Tigresa para no tener intimidad

Asimismo, Poncho de Nigris reveló que la actriz le obsequió un reloj de pulsera de la lujosa marca Rolex, el cual le había pertenecido a un ex presidente de México: "Sí le dije: 'No quiero que digan que somos novios porque luego van a empezar que te voy a robar'... Me dio un reloj, un Rolex de un ex presidente, pedorro la neta, era de los delgaditos", finalizó.

Fotografías: Instagram