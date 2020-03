Poncho de Nigris FINGIÓ ser gay con La Tigresa ¡No la quería encima! (VIDEO)

El cantante Alfonso “Poncho” de Nigris Guajardo inició su camino a la fama después de participar en el famoso show de Televisa “Big Brother México” en su segunda temporada y donde obtuvo el tercer lugar en la competencia, de ahí que se hizo de una destacada fama que ahora le ha continuado con la música.

Actualmente es uno de los famosos más polémicos del medio, pues gracias a sus divertidos contenidos se ha vuelto el rey de las redes sociales, es por eso que de nueva cuenta ha causado furor, ya que estuvo de invitado en la sección ‘Peluche en el Estuche’, y ahí, el Escorpión Dorado lo metió en algunos problemas.

Resulta que el enmascarado le preguntó en medio del paseo por Beverly Hills, al intérprete de ‘La Cobra’ qué había sucedido en realidad con Irma Serrano y sorpresivamente Poncho reveló fuertes declaraciones que a más de uno dejaron en shock.

“La Tigresa un día se desnudó frente a mí…”

Poncho de Nigris y su romance con la Tigresa

Tal parece que Poncho de Nigris sacó toda la información al famoso youtuber, quien lo albureó comentándole: “¿Se te paró?”, a lo que Poncho respondió: “No, al contrario, se me escondió… De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia, we…”.

De Nigris siguió contando que Irma Serrano le preguntó si era homosexual, a lo que el nacido en Monterrey aseguró que sí:“Me dijo, ‘¿qué, eres joto?'”… (a lo que el Escorpión respondió: ‘no mam*s si luego luego se te ve’), Le dije que sí, pues para quitarme el ped*”.

Cabe destacar que hasta los papás de Poncho de Nigris reaccionaron a la propuesta indecorosa del youtuber pues asegura: “mi mamá me dijo, ‘no te pases Poncho, no andes haciendo esas mamad*s, pero mi papá estaba bien contento… ‘nooo, que anduvo con dos expresidentes’… y yo le decía, ‘cálmate papá, aviéntatela tú'”.

