Poncho Lizárraga se sometió a arreglos estéticos y revela los resultados

Poncho Lizárraga se hizo arreglos estéticos y habla de los resultados

Poncho Lizárraga es uno de los cantantes mexicanos que han decidido someterse a un arreglito estético y recientemente el vocalista de El Recodo compartió para las cámaras de Ventaneando que hace unos meses se injertó cabello, ya que se estaba quedando calvo.

"Yo me puse pelo el año pasado, me estaba quedando pelón y tomé la decisión en diciembre de ponerme cabello, por eso sí me ven así con el pelo corto, pues ahí está, no tenía y ahora tengo, y me fue bastante bien".

Eso fue lo que expresó, a la vez que mostraba los resultados de su procedimiento, pues el famoso cantante Poncho Lizárraga se suma a Germán Ortega y Carlos Trejo, quienes igualmente decidieron someterse a este procedimiento que se conoce como implante capilar.

El injerto capilar de Poncho Lizárraga

Se ha destacado que en este procedimiento la persona se somete a una cirugía con anestesia local, donde en la zona establecida se van colocando cabellos sanos, para que posteriormente vayan creciendo.

El tema de su procedimiento salió a colación luego de que se le preguntó por la salud de Julio Preciado, quien el año pasado se sometió a un bypass gástrico para bajar de peso, por lo que ahora luce más delgado, aunque recientemente se le vio en silla de ruedas a lo que Poncho comentó que se encuentra bien.

"Yo lo vi muy bien, digo obviamente después de todo lo que ha pasado el hecho de que se pueda ayudar en una silla de ruedas eso es normal, aquí lo importante es que esté contento, sano, si no es en un 100% que pueda estar físicamente bien para poder hacer su trabajo", señaló.

El cantante podría tener una bioserie

Entre otros detalles, Poncho Lizárraga contó que la banda espera poder contar con su propia bioserie, la cual trataría de toda la agrupación y no solo de unos cuantos: "Que trate de la historia de la Banda El Recodo eso nos interesaría, no es ni serie de Poncho, ni bioserie de las voces, cuando la vayamos a hacer de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, que fue el fundador", concluyó.

