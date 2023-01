Poncho Herrera y las exigencias para aceptar en la gira de RBD

Las presuntas razones del actor han desatado indignación en las redes sociales.

A finales del año pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que RBD anunciaba su tan esperado regreso a los escenarios. Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que Poncho Herrera no formaba parte de este proyecto, lo cual decepcionó a muchos fans.

Tras las críticas que recibió en redes sociales, el actor declaró en un reciente encuentro con la prensa que afortunadamente tiene muchos proyectos laborales que le impiden unirse a la gira. No obstante, una persona cercana a la producción del tour lo desenmascaró y en entrevista para la revista TVNotas contó los verdaderos motivos de su rechazo.

Recordemos que el actor ha dejado en claro más de una vez que tiene muy poco interés de volver a trabajar con sus compañeros y para prueba de ello tenemos el hecho de que no participó en el concierto virtual que ofrecieron en 2020. En esta ocasión no fue la excepción, pues hizo unas exigentes peticiones para aceptar unirse a la gira.

“Él se puso muy exigente, de entrada les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares”, dijo Poncho Herrera, quien también pidió elegir los lugares que visitarían con el tour.

A Poncho Herrera "no le importan" sus fans

El actor se sumó a la fiebre del reencuentro para promocionar una obra benéfica.

Ante dicha situación, sus compañeros le hicieron ver que formar parte del proyecto era una bonita manera de despedirse de los fans pero él dijo que no le importa en lo absoluto: “A mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”.

Tras su respuesta, los ex integrantes de RBD decidieron que lo mejor era que Poncho Herrera no forme parte del tour del reencuentro, aunque esto decepcione a más de un fanático. Por su parte, el protagonista de ‘El Baile de los 41’ se dejó cegar por su ego y su soberbia al asegurar que “esa gira será un fracaso” sin su participación.

Te puede interesar: Estos son todos los detalles del Soy Rebelde World Tour

¿Cuándo regresa RBD?

Los primeros detalles del tour serán dados a conocer el próximo 19 de enero.

De acuerdo a información proporcionada por RBD, será el próximo 19 de enero cuando se den a conocer los primeros detalles del Soy Rebelde World Tour 2023, una gira de conciertos a nivel internacional en donde los fans podrán volver a disfrutar los más grandes éxitos que conquistaron la lista de popularidad en la década de los 2000’s.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales