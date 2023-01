Poncho Herrera responde a rumores sobre exigencia millonaria para reencuentro de RBD

En los últimos días, el reencuentro de RBD ha dado mucho de qué hablar, luego de que se supiera que Poncho Herrera no se encuentra en los planes para el regreso a los escenarios de la agrupación mexicana, motivo por el que se han empezado a rumorar muchas cosas.

Desde la creencia de que Poncho se lleva mal con sus compañeros, hasta las teorías que afirman que el famoso se avergüenza de su pasado, son muchas las opiniones que se han vertido sobre el tema del Soy Rebelde World Tour.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso se rumoró que el principal motivo es porque el famoso canta muy mal, cosa que incluso él ha admitido en entrevistas, sin embargo, los nuevos rumores sobre las supuestas exigencias de divo han hecho que el famoso actor mexicano salga a responder.

¿Poncho Herrera pidió 10 millones de dólares para el reencuentro de RBD?

Esta fue la respuesta de Poncho Herrera ante los rumores de exigencias millonarias

En medio de las especulaciones, una revista de circulación nacional afirmó que la verdadera razón por la que Poncho Herrera no estuvo en el reencuentro de RBD, fue porque se puso en una actitud prepotente y exigió 10 millones de dólares para poder presentarse, además de elegir los lugares en los que lo haría, lo que habría causado que no sea considerado para el proyecto.

Ante estas afirmaciones, el famoso ha salido a responder tajantemente a la publicación, pues considera que esta puso puros inventos, por lo que en su cuenta de Twitter el famoso dio los motivos por los que no estará en la gira.

Al respecto público un hilo en la red social del pajarito, en donde el actor de Rebelde negó que haya sido un tema de dinero, además de que aseguró que no se siente avergonzado por su pasado como parte de RBD, pues eso es parte de lo que lo llevó hacia donde está actualmente.

El artista agradeció a los fans de RBD por mantenerse al pendiente de su carrera

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento.

Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en la totalidad mis decisiones", aseguró el famoso.

Te puede interesar: Poncho Herrera revela porque no estará en el reencuentro de RBD

¿Qué hace Poncho Herrera actualmente?

Una de las razones que se ha dado para que Poncho decida no unirse a la gira RBD 2023 es que actualmente se encuentra comprometido con otros proyectos que llaman más su atención, pues incluso en varias ocasiones aseguró que su intención siempre fue actuar y no cantar.

Por lo que quiere dedicarse de lleno a esto, ahora mismo está promocionando la nueva película de Luis Estrada en la que también participa llamada ¡Qué Viva México!, además de sus compromisos ocn algunas ONG, por lo que por el momento se siente cómodo apoyando estos proyectos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en