¿Poncho Herrera regresa a RBD para la gira 2023?

No cabe duda que Poncho Herrera, es uno de los actores más recordados gracias a su papel como Miguel Arango en la telenovela Rebelde, donde conformo parte de la alineación de RBD, el grupo de pop mexicano que conquistó el mundo con sus canciones.

Su nombre se volvió tendencia hace unas semanas después de que la agrupación, anunciara su reencuentro, pero lo que sorprendió a todos fue la ausencia de uno de sus miembros, por lo que enseguida comenzaron a correrse los rumores sobre una enemistad entre él, derivadas de la relación que tuvo Poncho Herrera y Dulce María.

Aunque, como te dijimos en La Verdad Noticias, varios de sus excompañeros se han pronunciado al respecto e incluso Maite Perroni salió a defenderlo de la decisión de no participar en la próxima Gira de RBD 2023.

¿Qué pasó con Poncho Herrera de RBD?

Poncho Herrera no regresará a los escenarios con RBD

A pesar de que incluso Poncho Herrera y Dulce María anduvieron un tiempo, estos parecen seguir en buenos términos, pues varios de sus compañeros han expresado que no existe enemistad entre el histrión y los RBD, aunque la principal Tras la separación del grupo en 2008, Poncho Herrera dejó muy en claro que su fuerte y sus objetivos estaban en la actuación, motivo por el que incluso dijo que no volvería para un reencuentro en el canto, pues es algo que no es su fuerte.

Aunado a esto, poncho ha tenido una buena racha de proyectos actorales, por lo que aunque esté dispuesto, quizá la agenda para 2023 ya esté lleno de sus compromisos como histrión, por lo que se ha descartado su participación.

Sin embargo, los rumores de un regreso a RBD se han reavivado después de que varios medios de comunicación informaran que el famoso regresaría a la agrupación con varias condiciones y solo en dos presentaciones, e incluso se decía que estas fechas serían en Ciudad de México y Brasil, dos de las ciudades donde la agrupación es muy querida.

Esto causó revuelo en algunos fans, quienes enseguida compartieron el contenido, sin percatarse que todo se trató de una broma de día de los inocentes que se celebra en México cada 28 de diciembre, pues hasta el momento no se ha revelado ni las fechas, ni el costo de los boletos; mucho menos las sedes de los mismos.

¿Dónde comprar los boletos para RBD 2023?

Esta es la página en la que los fans pueden registrarse para tener noticias de la gira

Después de anunciar su gira, los integrantes de RBD sacaron una página web en la que hay que registrarse para poder obtener toda la información de las sedes y sobre cuánto y dónde comprar los boletos, para esto se debe ingresar a lla web soyrebelde.world y registrarte.

Una vez llenado el formulario tendrás que esperar hasta el próximo 19 de enero de 2023, cuando se libere toda la información sobre las sedes de los conciertos y las plataformas o lugares donde podrás adquirir los boletos.

Además de que se prevé que la gira también recorra varios países como Brasil, donde la banda de pop mexicana es muy querida por sus fans.

