Poncho Herrera reacciona ante el romance con Ana de la Reguera ¿Lo confirma?

Poncho Herrera es cuestionado sobre su supuesto romance con Ana de la Reguera.

A su llegada a la Ciudad de México, Poncho Herrera tuvo un encuentro con los medios, quienes le cuestionaron sobre el supuesto romance que tendría con la actriz Ana de la Reguera, sin embargo su reacción fue muy criticada, ya que se negó a dar declaraciones, siendo catalogado de “pesado”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el actor y Ana de la Reguera se han dejado ver juntos en las últimas semanas, lo que ha avivado los rumores de un posible romance.

Recordemos que cuando el actor anunció su divorcio, después de 5 años de casado, los señalamientos de una posible infidelidad acabaron los chismes de la farándula, pues incluso fue su ahora ex esposa quién lanzó indirectas en redes sociales.

¿Poncho Herrera y Ana de la Reguera son novios?

¿Alfonso Herrera confirmó su romance con Ana de la Reguera?

El fin de semana pasado, Alfonso Herrara y Ana de la Reguera acudieron juntos a una entrega de premios en Los Ángeles, cabe resaltar que esta no es la primera ocasión en la que se han dejado ver juntos, ya que fue la propia actriz quién compartió por medio de sus redes sociales, una fotografía del actor, mientras se encontraba haciendo ejercicio.

Ante tales hechos, Poncho Herrera fue cuestionado por los medios y al escuchar el nombre de la actriz inmediatamente se mostró hermético:

“Depende de qué quieran hablar conmigo, les agradezco profundamente que estén aquí, yo de mi trabajo, de eso es lo que yo hablo y se los digo con muchísimo respeto, muchísimas gracias” comentó.

Sin embargo, su actitud con los medios sorprendió a los reporteros, quienes le cuestionaron el porqué de su molestia: “No, no, no. Te digo una cosa, en ningún momento he sido así (grosero), si lo sentiste así, te ofrezco una disculpa, pero yo finalmente hablo de mi trabajo, es de lo único que habló” aseguró.

Cabe resaltar que la nota fue presentada en el programa “Ventaneando”, donde señalaron que no era la primera ocasión en la que Poncho Herrera, tiene una actitud “prepotente” con los medios, incluso en temas relacionados con su trabajo.

Alfonso Herrera y Diana Vázquez

Ex esposa de Poncho Herrera ha insinuado que el actor le fue infiel.

Fue el año pasado, cuando Poncho Herrera confirmó su divorcio con Diana Vázquez, después de una discreta relación que duró 5 años y de la cúal procrearon a dos hijos.

Se ha especulado que el distanciamiento entre Alfonso Herrera y Diana Vázquez surgió cuando el actor se encontró con Ana de la Reguera, durante la filmación de la cinta ‘Qué viva México’.

Incluso ha sido Diana Vázquez, ex esposa de Poncho Herrera, quién ha insinuado que el motivo de su divorcio fue a causa de una infidelidad.

