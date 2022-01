Poncho Herrera habría sido infiel a su esposa con Ana de la Reguera

Poncho Herrera, el famoso y cotizado ex RBD, habría sido infiel a su esposa Diana Vázquez, quien hace varios años le robó el corazón y se casó con ella; del matrimonio nacieron dos hijos, a quienes se les desconoce la carita. Según un amigo del actor, Ana de la Reguera habría sido la tercera en discordia en el matrimonio.

A través de un comunicado ‘Miguel Arango’ dio a conocer que él y su ahora ex pareja tomaron la decisión de tomar caminos distintos y pidió a la prensa no hostigarla, pues ella no hablará del tema.

La vida privada del también presentador se mantuvo al margen de su carrera, y logró mantener a su familia tan alejada del ojo público que nadie supo cuando Poncho iba a ser papá por segunda vez.

Poncho Herrera confirmará su relación con Ana de la Reguera

Ana de la Reguera podría oficializar su romance con Herrera

Un amigo del actor reveló a una revista que su ex esposa, Diana, no tuvo elección, pues se dio cuenta que el papá de sus hijos le fue infiel con Ana de la Reguera, una famosa actriz mexicana que no ha dado declaraciones al respecto.

“Entre Poncho y Diana ya no había amor ni pasión, su matrimonio se desgastó”.

Así mismo destacó que Ana le exigió al actor divorciarse, pues no aceptaría ser la amante de nadie y fue entonces que el ex RBD decidió separarse de la mamá de sus hijos.

Detalló que la pareja se conoció durante las grabaciones de la película ‘Que viva México’ y en las locaciones que tuvieron lugar en San Luis Potosí, tuvieron tiempo de conocerse.

¿Cuándo se casó Poncho Herrera?

Duraron cinco años como marido y mujer

La ceremonia tuvo lugar en 2016 con Diana Vázquez, una mujer que está alejada de la vida pública y que ha mantenido una vida privada pese a la carrera de su ahora ex esposo, ya que de ella se saben muy pocas cosas.

Poncho Herrera y Diana se separaron tras cinco años de matrimonio y dos hijos, y aunque las presuntas causas de la separación involucran a otra querida actriz mexicana, Ana de la Reguera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!