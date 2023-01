¿Poncho Herrera canta feo? Esta extraña voz del exintegrante de RBD genera duda

Una de las grandes noticias que recibimos antes de terminar el 2022 fue el reencuentro de RBD, mismo que causó gran controversia al saberse que Poncho Herrera no se presentará con la agrupación durante su retorno a los escenarios, por lo que mucha gente comenzó a especular al respecto.

Sin embargo, esto ha llevado a muchos fans a especular sobre las verdaderas razones por las que el actor no estará en la gira "Soy Rebelde World Tour", por lo que ahora los fans han recordado la manera de cantar del famoso, algo que muchos aseguran deja mucho qué desear.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esto generó que los medios buscaran las declaraciones del artista, quien dijo estar comprometido con otros proyectos, aunque ahora un clip suyo ha demostrado una de las posibles razones por las que no quiere regresar.

¿Por qué Poncho Herrera no estará en RBD?

Una de las posibles razones por las que se presume que el actor no estará en el reencuentro de la banda de pop mexicano, se debe a que en múltiples ocasiones ha dicho que no se encuentra cómodo con el canto, pues su fuerte es la actuación, incluso circula un video en Youtube donde el famoso reconoce que canta mal.

Sin embargo, los fans están ansiosos por verlo arriba del escenario junto a Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckerman, por lo que podrían pasar por alto su poco talento para el canto.

Pero hay otro motivo del por qué la Gira RBD 2023 no contará con todos sus integrantes pues se dice que las condiciones que puso Poncho Herrera para presentarse con el grupo fue que le pagaran 10 millones de dólares, elegir los lugares de las presentaciones e incluso, según una publicación de circulación nacional, se peleó con sus compañeros diciéndoles que si no era a su modo, no contaran con él.

Esto provocó que los ex RBD decidieran continuar con el proyecto sin la presencia de quien interpretara a Miguel Arango en Rebelde.

¿Cuánto duró la relación de Poncho y Dulce?

Ambos actores tuvieron un romance durante el 2003 cuando eran parte de la telenovela Clase 406

Se sabe desde hace muchos años que el exRBD y Dulce María tuvieron una relación amorosa durante su etapa en Rebelde, pero fue la famosa quien confesó durante el programa de Yordi Rosado en Youtube, cómo fue la relación que tuvieron ambos.

Ahí confesó que su noviazgo empezó cuando ambos se encontraban realizando Clase 406, donde también compartió créditos con Christian Chávez, fue ahí donde Dulce y Herrera tuvieron un romance que duró un año y cuando se reencontraron en Rebelde volvieron

"La mayor parte de tiempo que anduvimos fue en 'Clase 406' y después cuando empezó 'Rebelde', cuando empezamos otra vez a hacer los castings y todo esto nosotros sí nos seguíamos viendo, pero ya no éramos novios, ya habíamos cortado y volvimos".

Sin embargo, la relación duró poco tiempo, pues, se separaron cuando aún eran parte del proyecto musical, lo que fue duro para ambos porque compartían escenarios y todo el tiempo estaban en el mismo lugar.

