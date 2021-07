Poncho De Nigris procede legalmente contra sus ex trabajadoras domésticas

Poncho De Nigris reveló con un video en su cuenta de Instagram que ha procedido legalmente contra sus ex trabajadores domésticas, esto después de que las mujeres denunciaron al famoso influencer de “grosero”, ya que presuntamente las insultó y maltrató.

"Ya procedimos legalmente, no declaramos nada, simplemente legalmente, estas mujeres son del Estado de México, esta que mandaba ilegales a Estados Unidos y la otra no sé", confesó el esposo de Marcela “Musa” Mistral.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el conflicto entre Alfonso y sus ex empleadas surgió hace unas semanas, después que el actor mostró en un Live de sus redes sociales, que presuntamente las trabajadoras domésticas fueron las responsables de que los hijos de Poncho se perdieran por unos minutos en un hotel en Cancún.

“Estaban las dos sentadas en la cama a toda madre y entro con Marcela y les pregunto '¿y los niños?’ y me dicen: '¿no estaban con ustedes?’, en ese momento se siente un vacío, una angustia, Marcela empezó a gritar”, comentó el famoso.

Poncho De Nigris demanda

Alfonso demandó a sus ex trabajadoras después de que ellas revelaron intimidades de su familia/Foto: Netnoticias

Poncho De Nigris demanda a sus ex empleadas, sin embargo, no dió muchos detalles sobre el asunto legal. No obstante, mencionó que él y su esposa Marcela sí llegaron a considerar a las mujeres “como parte de la familia” y se sintieron mal cuando supieran que las trabajadoras habían revelado detalles de su vida privada con la prensa.

"Me sentí como si te robaran, entran a tu hogar, tienen una carta de confidencialidad firmada... Las tratamos súper bien, les pagamos super bien y después se van, y empiezan a hablar de nuestra intimidades", confesó De Nigris ante los medios de comunicación.

Las mujeres también denunciaron a la celebridad de internet, ya que supuestamente Alfonso y su pareja las llamaron “p*nd*jas”, además, debido al incidente con los niños, presuntamente recibieron maltratos por parte de ambos.

Además, las empleadas aseguraron que De Nigris fue el responsable de que sus hijos se perdieran aquel día en el hotel, porque supuestamente el empresario dejó la puerta de la habitación abierta ya que presuntamente salió a fumar marihuana.

¿Cuántos hijos tiene Poncho de Nigris?

De Nigris suele mostraron en varias ocasiones a sus hijos en sus redes sociales/Foto: Unicable

El influencer Poncho De Nigris tiene tres hijos: Ivana De Nigris Garza de 11 años, Alfonso De Nigris III de 5 años e Isabella De Nigris Mistral de 3 años. La hija mayor del famoso es fruto de su pasada relación con la modelo Lucy Garza.

No obstante, desde 2015 Alfonso se casó con la estrella regiomontana Marcela Mistral y tuvo a sus otros dos hijos, a quienes constantemente presumen en redes sociales y comparten sus mejores momentos en familia.

Y de hecho, fueron “Ponchito” e Isabella los que se perdieron en el hotel donde estaban trabajando sus papás hace unas semanas.

