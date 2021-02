Poncho De Nigris hace fuerte revelación sobre su pasado como político

Poncho De Nigris, destacado influencer de origen regiomontano, aseguró que no tiene planes de incursionar de nuevo en el mundo de la política, e incluso hizo una fuerte revelación sobre aquella ocasión en la que se postuló como diputado de Monterrey.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Poncho De Nigris reveló que un partido político lo invitó a formar parte de sus filas, pero para sorpresa de muchos, él rechazó la oferta, esto debido a que el también empresario tuvo una mala experiencia cuando se postuló como candidato a diputado local por el Distrito I de Monterrey en 2018.

“Me invitaron a la política, pero no me quiero embarrar. Estoy en un buen momento y siempre sales dañado de ahí”, declaró el regiomontano, también conocido por ser esposo de la influencer Marcela Mistral.

Poncho de Nigris asegura que fue utilizado

Asimismo, Poncho De Nigris recordó aquella ocasión en que se postuló como diputado local en Monterrey, lo cual influyó a que comenzará a figurar en las redes sociales: “Ya me lancé en su momento de diputado local en Monterrey, quería conocer eso, hice muchos videos virales chistosos y de ahí empecé con las redes sociales”.

Por último, el creador del show Keeping Up Con Los De Nigris reveló a los medios de comunicación que tuvo una mala experiencia cuando incursionó en el mundo de la política, ya que hubieron varias personas que se aprovecharon de él. Dicho detalle influyó a que el influencer ya no tuviera deseos de volver a buscar un cargo político.

Poncho De Nigris asegura que tuvo muy mala experiencia al incursionar en el mundo de la política.

“Es un ambiente muy feo, hay gente muy mala, es el peor ambiente. Salí muy dañado de ahí, salí como ofendido y aparte me utilizaron, no me pagaron, me dijeron mentiras y no me volvieron a contestar el teléfono”, finalizó Poncho De Nigris.

¿Qué piensas de aquellos famosos que se postulan para puestos políticos? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografias: Instagram