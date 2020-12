Poncho De Nigris es fuertemente criticado por enseñarle a su hijo a disparar

Poncho De Nigris es uno de los famosos más polémicos que hay en México, pues si bien su carrera como influencer es una de las más seguidas, la realidad es que ha sido catalogado como un mal ejemplo para grandes y chicos, y recientemente se volvió tema de conversación otra vez.

Y es que el modelo y actor que dio vida al “Monstruo” en la segunda temporada de Quién es la Máscara, subió un video a sus redes sociales en los que aparece pasando el día con su hijo Ponchito.

En el clip compartido a través de su cuenta de instagram oficial, se ve al influencer con su pequeño hijo, mientras ambos sujetan el arma, y le disparan a una piedra, lo que provocó grandes inconformidades, ya que los internautas consideran que el pequeño no está en edad para esas “Tradiciones”.

“Ponchito está muy chiquito todavía para eso que todavía no tiene la madurez”, “con todo respeto considero que no es necesario seguir ese tipo de tradiciones familiares no le hacen falta a su corta edad”, le comentaron.