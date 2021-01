Poncho De Nigris es acusado de contagiar de COVID-19 a uno de sus empleados

Poncho de Nigris, destacado influencer de origen regiomontano, se encuentra envuelto en la polémica, esto luego de que los cibernautas lo acusaran de contagiar y matar de COVID-19 a uno de sus empleados, situación que lo hizo enfurecer y optó por aclarar todo en televisión.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Poncho De Nigris explicó que el trabajador, cuyo oficio era carpintero, trabajaba para él en una casa y en un departamento que está construyendo, pero aclaró que como su contagio ocurrió al mismo tiempo que el suyo y el de su familia, sus detractores buscaron culparlo.

“No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos si estábamos contagiados o si él trajo el virus a casa”, declaró el protagonista de la serie web ‘Keeping up con los De Nigris’ al programa de Imagen Televisión.

Poncho De Nigris dio a conocer que él y su familia se contagiaron de COVID-19.

Poncho De Nigris desmiente las acusaciones

A dichas declaraciones, Poncho De Nigris reveló que en todo momento tuvo contacto con el empleado, esto con la finalidad de saber cómo iba superando el COVID-19, enfermedad que al influencer le provocó fuertes complicaciones, mismas que pudieron haberlo hospitalizado.

El esposo de Marcela Mistral detalló que tras el fallecimiento de su empleado por coronavirus, él ha hablado con la familia del hoy fallecido, a quien prometió que los seguirá apoyando con trabajo y con lo que se pueda, pues sabe que no se la están pasando nada bien.

Poncho De Nigris mostró pruebas que lo declaran inocente de tan fuerte acusación.

Finalmente, Poncho De Nigris compartió un audio donde la mamá del trabajador le dice al tambien cantante que él no es el culpable del contagio: “Muchas gracias Poncho, no se preocupe, ya sabe la gente como es de mal intencionada, nadie sabe dónde agarraron ese virus tanto usted como Arturo. No podemos culpar a nadie, muchas gracias”.

Fotografías: Instagram