Poncho De Nigris asegura que “no tocó ni un peso” de Irma Serrano “La Tigresa”

Poncho de Nigris habla sobre la polémica con Irma Serrano. Y es que uno de los sobrinos de “La Tigresa” acusó al influencer de despojar de sus bienes a la famosa actriz cuando estuvieron juntos hace unos años.

Sin embargo, De Nigris declaró durante una entrevista en el programa “Hoy” que él “no tocó ni un solo peso” de la señora, con quien supuestamente estuvo durante un mes.

"A mí me gustaría que esa persona le diera el micrófono a la señora y que le preguntaran por Poncho de Nigris, y si tocó un peso de algo de ella”, declaró el famoso.

Poncho admitió que sólo estuvo con Irma para aprovecharse de su fama, pero nunca le quitó nada de su dinero/Foto: Periódico AM

“Seguro que ella va a decir: 'Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida', porque nos vimos un mes que estuvimos dándole celos a Pato (Zambrano) y luego ya regresó con el Pato", afirmó la personalidad de la televisión.

“No sé si tenga dinero todavía, pero yo no le toqué ni un peso”, declaró Poncho de Nigris.

El también actor de 44 años dijo que la prensa podría acudir a la misma Tigresa para preguntarle si alguna vez le llegó a robar algo.

“Pueden preguntarle a ella, seguro que va a decir: ‘Nunca le regalé nada, nunca nada que ver’. Yo me compro solo lo que tengo, no ocupo. Sí me sorprende mucho que me metan a mí en eso”, argumentó.

Poncho de Nigris cree que el sobrino de La Tigresa la tiene cautiva

El tiktoker declaró que posiblemente el sobrino de doña Irma es quien realmente se está aprovechando de la famosa para quedarse con sus propiedades. Ya que Poncho considera que a La Tigresa la tiene cautiva en algún lugar.

En una entrevista con Yordi Rosado, De Nigris confesó que él tuvo una relación de un mes con Serrano, pero nunca ocurrió nada íntimo entre ellos, ya que la famosa actriz, cantante y vedette de 87 años, sólo “lo usó” para darle celos a Pato Zambrano, quien también fue ex Big Brother como Poncho.

