Poltergeist podría regresar a las salas de cine ¡OMG!

No queda duda que la nostalgia está jugando un papel importante dentro de la industria cinematográfica, pues varios clásicos de la pantalla grande han regresado estos últimos años para hacernos revivir grandes emociones.

Y el cine de terror parece traer grandes sorpresas en un futuro a corto plazo, pues aseguran que está en proceso una nueva película de Poltergeist, o al menos así lo señaló Daniel Richtman, un famoso especialista en cine.

Aunque no se han compartido más detalles sobre esta noticia, según el reporte del sitio “We Got This Covered”, una fuente importante ya ha confirmado que el regreso de este clásico de terror es totalmente cierto.

Recordemos que Poltergeist se estrenó en el año 1982, posicionándose como una de las mejores películas de terror de los últimos años, generando grandes ganancias en la taquilla, además de obtener tres nominaciones en los Premios Oscar.

Como resultado del éxito de esta primera película de terror, es como nacieron sus secuelas en el año 1986 y 1988, las cuales lamentablemente no obtuvieron los resultados esperados marcando su final en esta misma época.

¡Preparan una nueva película!

Ahora 30 años después, Poltergeist podría hacer una nueva historia en el mundo cinematográfico como ha sucedido con otras franquicias, entre las que se encuentra Jurassic Park, Chucky e Indiana Jones, por mencionar algunas.

Aunque esta noticia no ha sido confirmada oficialmente, la idea de una secuela de este clásico del terror ya ha generado una gran emoción entre los fanáticos y amantes del cine.

