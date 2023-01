¿Polo Polo predijo su muerte? Esto dijo en una entrevista con Adela Micha

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, falleció este lunes a sus 78 años de edad; la trágica noticia fue confirmada por su familia ya que el comediante ya vivía lejos de los escenarios.

A partir de ello, salió a la luz una entrevista con Adela Micha en donde el actor habla sobre su posible muerte; lo cual sorprendió al público por la exactitud de sus palabras.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre esta posible predicción del actor sobre su propia muerte.

Debido a la demencia vascular que padecía, el tan querido comediante, Polo Polo, falleció este lunes 22 de enero, lo cual dejó consternado al mundo del espectáculo y a sus miles de fans.

A raíz de esta situación, en redes sociales circula una entrevista con Adela Micha en donde el comediante reveló que uno de sus más grandes temores era la muerte.

En aquella charla publicada el 31 de octubre de 2013, Polo Polo habló sobre su trayectoria como comediante y sobre una inquietud que tenía sobre su fallecimiento.

El “Maestro de la Comedia” expresó con la periodista su miedo hacia este suceso inevitable:

“No me gustaría estar en mi muerte... ¿se podrá que me llamaran y me dijeran “oiga, ya”. Me la paso demasiado bien, eso no es fácil”, dijo.