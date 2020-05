Polo Morín y Lambda García se lanzan TREMENDAS INDIRECTAS en TikTok

Lambda García y Polo Morín han vuelto a dar de que hablar en las redes sociales luego de que ambos famosos se lancen tremendas indirectas a través de sus respectivas cuentas de TikTok, lo que podría señalar que su relación sentimental no termine en muy buenos términos.

Polo Morín es un joven actor que se dio a conocer en la televisión mexicana gracias a sus participación dentro de algunos proyectos de Televisa como “La Rosa de Guadalupe”, “Como Dice el Dicho”, “Mi Corazón es Tuyo” entre otros mientras que Lambda García debutó en TV Azteca con la serie “Se Busca un Hombre” y en la actualidad forma parte del elenco de “Hoy.”

Y aunque ambos actores han venido forjando su carrera dentro del medio del espectáculo desde hace varios años, no se puede negar que la razón por la cual Polo Morín y Lambda García cobraron notoriedad en las redes sociales fue por el escándalo que se desató al revelarse la relación sentimental que ambos sostenían a escondidas.

Polo Morín y Lambda García se lanzan indirectas

Desafortunadamente este tórrido romance llegó a su fin cuando se descubrió que Lambda García le había sido infiel a Polo Morín con otro actor y aunque hasta el momento se desconocen los verdaderos detalles de su noviazgo ya que ninguno de los actores ha querido declarar al respecto de lo sucedido ante las cámaras.

Pero desde que se anunció que su relación sentimental se había terminado, ambos actores no han hecho más que lanzarse indirectas en las redes sociales y estos últimos días no han sido la excepción ya que Polo Morín dejó en claro a través de un vídeo de TikTok que no regresaría con su pareja y que no le puede desear lo mejor ya que lo tuvo y no lo supo aprovechar.

Esta indirecta no tardó mucho tiempo en llegar a los oídos de Lambda García, quien quiso responderle de una manera más directa al actor diciéndole que podría borrarlo, eliminarlo y bloquearlo de todas las redes sociales pero que las noches de pasión que ambos vivieron nunca los podrá olvidar… ¡Tremendo!

Fotografías: Instagram