El fallido romance entre Polo Morin y Lambda García sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues durante una reciente entrevista para el programa Pinky Promise TV, el actor de 30 años de edad reveló que los culpables de su truene fueron los medios de comunicación.

Al darse a conocer que habían terminado, comenzaron a circular en redes sociales algunos rumores que aseguraban que Lambda García le había sido infiel a Polo Morin, pero dicha información nunca pudo ser comprobada ya que ninguno de los dos habla del tema cuando se encuentra con la prensa.

En entrevista con Karla Díaz, integrante del grupo JNS, el actor, quien acaba de perder su contrato de exclusividad con Televisa, reveló que los rumores provocaron que su relación con Lambda García se viera afectada hasta un punto en el que ambos decidieran separarse. Asimismo, señaló que su familia se preocupaba por los chismes que se decían de ellos.

“Fuera de broma, como que no fue una mala experiencia, mi ex relación fue una cosa súper bonita, pero en la parte mediática sí era. A veces nos moríamos de risa porque yo me despertaba y veía mi Twitter lleno de ‘se pelearon, lo golpeo’”, declaró Polo Morin.

Los chismes provocaron la ruptura entre Polo Morín y Lambda García

Finalmente, el actor señaló que lucho para que los chismes no afectarán su relación con el conductor Lambda García, pero que llegó un punto en el que ninguno de los dos aguantó más y decidieron finalizar su romance en buenos terminos. También criticó el hecho de que los medios de comunicación inventen chismes de las personas con tal de vender.

“Siento que publican lo que vende, sea verdad, sea mentira, sea perjudicial; cause lo que cause, vende y yo lo publico… Pasan a afectar a terceros”, finalizó Polo Morin ante las cámaras del programa de Karla Díaz, mismo que ha sido un rotundo éxito en YouTube.

Fotografias: Instagram