Polo Morín recibe el año nuevo mostrando el PAQUETE en Instagram

Primer día del 2021 y Polo Morín ya ha acaparado todas las miradas en las redes sociales, y todo gracias a una sexy fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume su tonificado cuerpo desde las playas de Miami.

En la imagen podemos ver a Polo Morín mostrarse ante la cámara con su torso desnudo y un entallado traje de baño, el cual remarcó en gran medida "su paquete", detalle que fascinó a sus fieles fanáticas, quienes le dedicaron un sinfín de piropos.

“La única forma de hacer que el 2021 sea un mejor año, es teniendo una mejor actitud”, escribió el actor de 30 años junto a la fotografía que ya supera los 72 mil likes en Instagram.

Polo Morín y sus planes para este 2021

En un reciente encuentro con la prensa, Polo Morín habló sobre varios temas relacionados a su vida profesional y privada, pero lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones acerca de Lambda García y su postura de no volver a trabajar con él en algún proyecto de televisión.

“Pues ojalá que no le den una propuesta a la cual tenga que rechazar por eso, porque yo no la voy a rechazar; para mí mi trabajo es muy importante y yo no tendría problema”, declaró la ex estrella de Televisa.

Te recomendamos leer: Polo Morín se quita la melena y así luce con su NUEVO look

Polo Morín y Lambda García sostuvieron una relación sentimental, misma que terminó entre rumores de infidelidades.

Por último, Polo Morín aseguró que él no tiene ningún problema con el conductor de ‘Hoy’ y que su relación sentimental terminó bien, aunque dejó en claro que no han tenido comunicación desde hace más de un año y que tampoco le importan los rumores que surgen y que buscan relacionarlos a ambos, pues ahora se encuentra muy enamorado de su novio.

¿Te gusta la fotografía de Polo Morín en Instagram? ¿Qué piensas de sus declaraciones sobre Lambda García? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram