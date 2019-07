Polo Morín: ¡le pusieron EL CUERNO! Por eso tronó con Lambda García (FOTOS)

Polo Morín impactó a sus seguidores con una noticia nada grata, pues anunció formalmente su el rompimiento de la relación sentimental que tenía con el conocido actor Lambda García de 32 años de edad.

La noticia creo muchas especulaciones en el mundo del espectáculo, pero ahora fuentes cercanas a la pareja revelaron los motivos que tuvo Polo Morín, de 28 años, para dejar a su ex pareja.

Fue a través de la revista TV Notas, que un amigo de los actores confesó que Lambda García le fue infiel a Polo Morín nada más y nada menos que con su mejor amigo.

"Polo fue quien tomó la decisión de terminar. Si por Lambda hubiera sido, seguirían juntos, pero sólo en apariencia, porque siempre engañó descaradamente a Polo, y éste lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar. De los seis años que duraron, al menos cuatro lo engañó.”

La fuente cercana también detallo que parecía que llevaban una relación hermosa, pero que Polo sufrió mucho porque pensó que Lambda cambiaría, pero eso nunca pasó y todo culminó por acabar con la relación que sobrellevaban.

También se detalló que después de tantos problemas entre la pareja, "la gota que derramó el vaso" fueron los celos que sentía Polo por el mejor amigo de Lambda García.

"Lambda tiene un amigo de nombre Luis Carlos Muñoz, quien también es actor, y se conocen desde hace 15 años. Lambda siempre dijo que era como su hermano, pero cuando ya estaban enfiestados, terminaban besándose y abrazándose.”

Según expreso la fuente que cuando Polo le reclamaba algo, Lambda lo tachaba de celoso y amarranavajas, porque, según él, Polo quería alejarlo de sus amigos, aunque no era cierto, tan es así, Polo aceptó muchas veces que Luis viajara con ellos.

Pero eso no es todo, también dijo que: "A Polo le caía súper bien Luis Carlos porque es muy cotorro, pero obvio no le gustaba que le tirara la onda a su novio, pues Polo le decía a Lambda que qué onda, pero éste le contestaba que veía cosas que no existían.

Lo peor de todo es que la fuente aseguró que en cuanto Polo lo terminó a Lambda, este comenzó a salir como novios con Luis Carlos, mientras que para Polo no ha sido nada fácil, pero sabe que es lo mejor, porque Lambda no lo merece.

Lambda y Luis Carlos Muñoz.