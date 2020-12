¿Polo Morín estaría dispuesto a TRABAJAR con su ex Lambda García? ¡OMG!

Polo Morín causa revuelo por sus inesperados comentarios sobre su ex

El actor mexicano Polo Morín tuvo un polémico romance con Lambda García hace algún tiempo, pero ahora el famoso y el conductor del programa "Hoy" le han dado una nueva oportunidad al amor al conocer a otras personas, pues así lo han presumido en sus redes sociales.

Durante una entrevista que le hicieron al actor de 30 años de edad, le cuestionaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con su ex pareja, pues hace algunos meses García confesó en una sección del programa de Televisa que con la única persona que no volvería a trabajar es con su ex.

Pero recientemente, Polo Morín habló al respecto sobre si él estaría cómodo y aceptaría trabajar con Lambda García. Y es que recordamos que en "La reina soy yo", unió a los actores, pues Morín interpretó el papel de García, cuando él era joven, lo que causó todo un revuelo.

Polo Morín revela si le gustaría trabajar con Lambda García

Durante la entrevista que compartió Eden Dorantes en YouTube, el famoso habló sobre su nuevo look y reveló porque decidió quitarse la melena, ya que aseguró que siempre ha querido raparse el cabello, hasta que por fin se decidió y todo fue por una encuesta que hizo en sus redes sociales.

"Si nos toca trabajar juntos, pues nos toca trabajar juntos".

Posteriormente, el actor fue cuestionado sobre su ex pareja García, el actor comentó que le tiene un gran cariño y que prefiere quedarse con eso, de igual forma mencionó que está feliz de verlo con una nueva pareja y aseguró que sí trabajaría con su ex, pues para él lo más importante es su trabajo.

Polo Morín además comentó que nunca se ha operado los glúteos, a pesar de los rumores que surgieron sobre su cambio físico, él reveló que son naturales, incluso una periodista los tocó. Por lo pronto en La Verdad Noticias, te seguiremos informando sobre los proyectos del actor.

