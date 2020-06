Polo Morín envía un fuerte mensaje para todos sus haters

No se puede negar que formar parte del medio artístico es exponerse a las duras críticas que el público pueda realizar a través de sus redes sociales pero todo parece indicar que esta situación ha sido muy difícil de manejar para el actor Polo Morín, quien recientemente ha arremetido en contra de sus haters con un fuerte mensaje.

Aunque Polo Morin ha destacado dentro del medio artístico por su increíble talento es bien sabido que los constantes escándalos que ha protagonizado en los últimos años, mismos que han provocado que el actor se convierta en blanco de duras críticas en las redes sociales.

Uno de ellos y quizás el más sonado fue la relación sentimental que sostuvo en secreto con el conductor Lambda García, de quien se rumorea que le fue infiel con otra celebridad pero jamás se pudo confirmar dicha información porque ambos evitan tocar el tema ante la prensa.

Polo Morín dedica una canción a sus haters

Dicha situación le ha costado a Polo Morín ser blanco de duras críticas en las redes sociales en constantes ocasiones pero todo parece indicar que el actor ya está harto y con una ingeniosa manera ha querido responderle a todos sus haters para decirles que dejen el odio porque este no le afecta en lo absoluto.

El actor compartió en redes sociales un vídeo en donde aparece acompañado de una guitarra, acto seguido menciona ante la cámara que ha leído un comentario hiriente por parte de un detractor suyo y posteriormente procede a cantar un tema donde habla acerca de las críticas.

“Acabo de leer un comentario bastante hiriente y ¿Saben qué?... Me vale m**dres, pero agradezco que me ladres, pa'ti no hay perro que te ladre, pero agradezco tu lealtad… Y sigan ladrando perros”, fue la respuesta de Polo Morín, misma que fue aclamada por sus fans.

Fotografías: Instagram