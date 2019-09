Polo Morín enseña DEFORMIDAD jamás antes vista ¡Horrendo! (VIDEO)

El actor mexicano Polo Morín, quien luego de estar disfrutando los bellos días de su soltería y reencontrándose con él mismo, ahora ha sorprendido a sus seguidores por un video que está horrorizando a muchos.

Fue el propio Polo Morín quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en sus historias en donde aparece dentro de su automóvil mencionando que se lo dedica a todos los que lo molestan.

Lo impactante del video es que el famoso actor de telenovelas aparece mostrando una horrenda deformidad, pero no hay que alarmarse tanto, pues solo se trata de uno de los filtros de la cámara, con la que expresa que es uno de sus filtros favoritos.

En el video también menciona que quien quiera pagarle un chofer, él está dispuesto a aceptarla con mucho gusto, pues sería más fácil subir sus historias sin tener que ir conduciendo por la ciudad.

EL REENCUENTRO CON SU EX

Luego de que Polo Morín estuvo envuelto en un escándalo por quien fue su pareja sentimental: Lambda García, en donde se dijo que había un tercero en discordia y que era el mejor amigo del actor desde la infancia, Luis Carlos Muñoz, sin embargo todo eso fue desmentido por todos los involucrados.

Recientemente el actor sorpresivamente volvió a coincidir con su expareja en "La Reina soy yo", producción de Televisa, encuentro que ambos lo tomaron con mucho profesionalismo, así lo expresó Morín: "Lambda es una persona que yo quiero mucho y que admiro, le deseo todo lo mejor el universo, como compañero fue excelente compañero, súper entregado, y creo y espero que este proyecto lo despunte ahora que está en Televisa".

Cabe destacar que Polo Morín se está dando todo el tiempo que no se dio acompañado, ya que él mismo dijo que había estado 6 años en relaciones: "Recientemente me fui de viaje solo y mucha gente no entiende, me fui un mes y medio, cien por ciento solo, me decían que me iba a deprimir y si vieran el viaje que me di, agradeciendo todas las bendiciones. Para poder estar bien con alguien más en el futuro, tengo que estar bien conmigo primero".