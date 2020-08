Polo Morín SIN ROPA presume lo que se perdió Lambda García ¡Qué calor!

Polo Morín SIN ROPA presume de los que se perdió Lambda García

Polo Morín es un destacado actor juvenil mexicano que recientemente volvió a subir la temperatura de las redes sociales al aparecer en una pose que ha hecho enloquecer a sus seguidores.

Esta vez no se debe a que a través de sus historias de Instagram el guapo Polo Morín ha publicado un video en donde aparece en su cama, para comentar que se encontraba haciendo un maratón de películas, pero que se había también tomado un descanso para hacer sus rutinas de ejercicios.

Lo que más sorprende del video en el que aparece Polo Morín es que se ve aparentemente sin ropa, pero levemente cubierto con una sábana blanca y con sus cabellos desarreglados, con los que ha hecho babear a muchos de sus fans.

En el video el actor de Televisa, también ha pedido una disculpa sus fans por estar bombardeando por todas sus redes con la promoción de la cinta Escuela de miedo, en donde él hace su primer doblaje de voz.

¿Cómo le va Polo Morín en el amor?

Polo Morín siempre ha sido un hombre admirado y pretendido por muchas y muchos. Sin embargo, como todas las personas, este actor desde hace al menos un mes parecía haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, ahora aparentemente todo ha terminado o al menos este actor decidió llevar en secreto su nueva relación. Algo que puede ser creíble, pues el ha sido más que discreto al no mostrar el rostro de su nuevo enamorado en ninguna ocasión.

Ahora tal parece que ha sustituido sus mensajes comunes para decir que estaba enamorado o al menos muy interesado en una persona por mensajes fitness y esto ha sorprendido a miles de sus seguidores, pues hasta hace al menos una semana el escribía en su Instagram «I got my eyes on you»(Tengo mis ojos puestos en ti), para su enamorado.

Cabe destacar que esto no es un secreto, pues él mismo, confirmó antes de su escapada a la playa que los mensajes iban dirigidos a su nuevo acompañante. ¿Crees que Polo Morín está más guapo que el actual novio de su ex Lambda García? ¿Te parece que Polo Morín tiene buen cuerpo?