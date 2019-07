Polo Morín: ¿Quién es el actor gay que DESTRUYÓ su relación con Lambda García? (FOTOS)

Los actores Polo Morín y Lambda García terminaron una relación de seis años debido a una “supuesta” infidelidad, de las que han salido a relucir imágenes del supuesto actor que fue el culpable de destruir su relación amorosa.

Antes de esto hay que recordar que Polo Morín explicó en una entrevista que se encuentra en proceso de duelo y sanando poco a poco por la ruptura amorosa que tuvo con Lambda García, tras seis años juntos.

"Tampoco quiero exponer mi vida, ni mucho menos la de otras personas, que no soy yo, yo puedo hablar sobre mi vida personal, yo ahorita estoy viviendo un proceso de duelo, sanando una ruptura".

Ante los fuertes rumores de la “supuesta” infidelidad de su ex pareja el actor Lambda García, el joven y carismático actor Polo Morín comentó que:"Yo estoy muy bien, de otras personas no puedo ni quiero hablar, no me corresponde".

Pese a que el actor Polo Morín no quiso dar detalles del rompimiento, un amigo cercano de la expareja le confesó a TV Notas que todo fue por una infidelidad, de parte de Lambda García.

TE PUEDE INTERESAR: Polo Morín: ¡le pusieron EL CUERNO! Por eso tronó con Lambda García (FOTOS)

¿QUIÉN ES EL TERCERO EN DISCORDIA?

La misma fuente aseguro que la gota que derramó el vaso fue el actor Luis Carlos Muñoz, con el Lambda García tien una relación amistosa de más de 15 años.

Luis Carlos Muñoz Anaya es un actor y conductor mexicano, es originario de la Ciudad de México, que desde temprana edad inició su preparación artística, en CECAAP (Centro de Capacitación Artística Profesional), del 2003 al 2005.

Muñoz Anaya estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana y concluyó en el 2009; para luego continuar con su preparación artística en diversas academias y talleres, como son: EL SET (Centro de formación artística actoral con Luis Felipe Tovar) en el 2010.

Entre los principales proyectos en los que ha participado se encuentran su participación en “Bajo el mismo techo” , TV Serie de Televisa como Diego, en “El Pantera”, TV Serie de Televisa, en “Camaleones”, Telenovela de Televisa en este mismo año participó en la serie “XY, revista para hombre” y en TV Azteca en “Un Día Cualquiera” como Miguel.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos