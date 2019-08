Policías sacan a participante de ‘Enamorándonos’ de TV Azteca (VIDEO)

Cuando creíamos que la polémica era cosa del pasado en el programa ‘Enamorándonos’, enfocándose ahora sí en que sus participantes encontraran el amor verdadero gracias al programa, un nuevo escándalo vuelve a surgir.

Si usted es fan del programa seguro ubica a Luis Fernando, quien durante casi 3 años fue un amoroso en la emisión de TV Azteca; el joven en poco tiempo se convirtió en uno de los favoritos del público, obteniendo gran popularidad en sus redes sociales.

No obstante, el ex participante de ‘Enamorándonos’ al fin se atrevió a contar a través de su canal de YouTube la agresiva manera en que fue corrido de la televisora del Ajusco, lo que a él le resultó una desagradable sorpresa, ya que según su versión, los hechos ocurrieron sin justificación alguna.

En palabras de Luis Fernando, consideraba a ‘Enamorándonos’ como su casa, pues podía entrar y salir de la emisión a sus anchas, además de que estaba dispuesto a encontrar nuevamente el amor, algo que en verdad ansiaba para su vida.

Y es que el propio ex amoroso narró cómo ese día estaba muy entusiasmado, pues al fin llevaba en sus manos para entregar en la oficina de dicho programa, los papeles que confirmaban su divorcio.

Para su desafortunada sorpresa, al querer atravesar las puertas de la empresa le dijeron que no podía pasar, y cuando el preguntó las razones, lo dejaron esperando en la puerta por poco más de una hora; así, cuando intentó nuevamente pasar para preguntar lo que estaba ocurriendo, hicieron que unos policías lo escoltaran nuevamente a la salida.

Luis Fernando mencionó en su video:

"Yo ya no me sentía a gusto en el programa, ya no me latían muchas cosas, pero creo que no es la forma en correr a la gente, lloré y mucho, porque todavía hay personas que quiero mucho ahí pero ni modo".

