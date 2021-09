Polémica en “Quiero Cantar” participantes se revelan ante los jueces

Uno de los programas más vistos de la televisión actualmente es Venga La Alegría, principalmente por el reality show “Quiero Cantar” en el cual vemos a varias estrellas intentar cantar, pese a que no es fuerte.

Sin embargo, recientemente los concursantes hicieron una rebelión en contra de los jueces, pues estaban inconformes con sus calificaciones.

Hace unos días te informamos que Lyn May denuncia favoritismo en ‘¡Quiero Cantar!’ y es eliminada, y desde entonces siguen generando las inconformidades.

Todo se dio en una semblanza a varios concursantes en donde comenzaron a decir lo que pensaban de las calificaciones, pues creen que no se les hace justo como están puntuando sin contar las presentaciones en el reality show de Venga La Alegría.

“Las calificaciones no son del todo justas”, “a mí me calificaron por el montaje que hice, siento que realmente no tiene nada que ver con la presentación” y “me dicen que no es suficiente, entonces como que no comprendo qué es lo que quieren”, denunciaron los participantes.