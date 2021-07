Pol Granch, actor de Élite es acusado de Misógino por Sara Socas

Uno de los personajes más polémicos de la nueva temporada de Élite es el del Principe Phillipe, interpretado por Pol Granch, quien en la serie es acusado de violador en Francia, por lo que sus papás hacen que se vaya a España a estudiar.

El personaje causa mucha controversia, y fue uno de los más rechazados por el público, demostrando la impunidad que se puede vivir en la violencia de género.

Ahora parece que el actor que da vida a este personaje está atravesando por una polémica similar, luego de que la cantante Sara Socas lo acusara de Misogino.

La cantante utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer su opinión sobre el actor, con quien coincidió en una fiesta en España, en donde al parecer tuvo un gran incidente.

Continuó diciendo que nunca más se callará nada, y por eso quiso expresar lo que piensa de este famoso.

“Eres un misógino, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores”