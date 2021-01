Pokémon y Katy Perry se unen para la celebración del 25 aniversario

La colaboración, llamada "P25 Music", fue revelada por la revista People y contará con "actividades globales sorpresa" durante todo el año. Los fanáticos pudieron probar por primera vez algo de música nueva de Katy Perry al final de un video de celebración de 2 minutos, lanzado por Pokémon.

Después de mostrar los aspectos más destacados de la franquicia de Pokémon a través de una secuencia elaborada al estilo de Rube Goldberg, una Poke Ball tocó un tocadiscos y una nueva canción de Katy Perry comenzó a sonar.

Otros músicos también estarán involucrados con P25 Music, pero aún no han sido revelados. Katy Perry está emocionada con el proyecto y La Verdad Noticias te comparte el video y más información de esta colaboración:

"Me encanta ser parte de cualquier cosa que sea divertida, que cuente una buena historia y que tenga muy buenos mensajes para compartir con el mundo", dijo Perry a la revista People en una entrevista sobre la función.

"Ahora que tengo una hija, entiendo que es muy importante jugar. Esta es una extensión continua de lo que soy"

La gente también notó que Perry visitó un Pokémon Café en 2019 durante un viaje a Japón mientras estaba embarazada de su hija. Perry también comentó que su Pokémon favorito era Pikachu y señaló que puede identificarse con el personaje:

"Estoy muy apegado al héroe. Sé que hay otros en el juego, pero descubrí que Pikachu es realmente lindo"

Foto: Twitter - Pokémon

"Entiendo la historia de Pikachu. En la superficie, puedes pensar que es simplemente linda, tengo un par de canciones lindas, pero si profundizas más, te darás cuenta de que 'Chained to the Rhythm' no es solo una pequeña canción divertida", dijo la cantante de Fireworks.

The Pokemon Company claramente va a lo grande para la celebración de su 25 aniversario. Además de traer a Katy Perry, Pokémon anunció por primera vez sus planes para el 25 aniversario con una secuencia de baile elaborada durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's.

La franquicia también planea lanzar varios productos nuevos de Pokémon, incluida una línea Pokémon TCG del 25 aniversario, varios juegos nuevos, más proyectos de anime, nuevos elementos premium como una réplica de Poke Ball iluminada y una colaboración con Pokémon Go.

