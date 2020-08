Pokemon the Movie: segundo tráiler de Koko revela fecha de ESTRENO

El sitio web oficial de Gekijōban Pocket Monster Koko, la película número 23 de anime de la franquicia Pokémon, comenzó a transmitir el segundo avance completo de la película y el tercer avance este miércoles.

Los avances anuncian que la película se estrenará el 25 de diciembre en Japón, y también presentan la canción principal "Fushigi na Fushigi na Ikimono" ("Maravillosas y maravillosas criaturas") del vocalista Tortoise Matsumoto de la banda de rock ulfuls.

Taiiku Okazaki escribió y anotó la canción principal (junto con la producción de otras cinco canciones para la película), después de contribuir con las canciones de apertura y finalización de la serie de televisión Pokémon Sun & Moon.

TOHO originalmente había planeado estrenar la película el 10 de julio, pero el personal retrasó todo debido a la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19). Las entradas para la película saldrán a la venta el 7 de agosto.

Nueva película de Pokemon

La historia de la nueva película se desarrolla en el bosque de Okoya, un paraíso Pokémon protegido por estrictas reglas que prohíben a los extraños poner un pie dentro.

La película se centra en Koko, un niño que fue criado por Pokémon y también se considera a sí mismo, tratando al Pokémon Mítico Zarude como su padre.

Ash y Pikachu se encuentran con Koko durante una aventura.

“La película se centra en el tema de un "humano criado por Pokémon", en lugar del enfoque de las películas anteriores del "vínculo entre un entrenador humano y sus Pokémon".

El elenco de la película incluye (en la foto de abajo de izquierda a derecha):

Shoko Nakagawa como Karen, una investigadora

Kankurō Nakamura como Zarude

Moka Kamishiraishi como Koko

Kōichi Yamadera como Profesor Zed, un investigador de Biotope Company de tecnología de punta a quien Satoshi (Ash) conoce cuando visita el Bosque Okoya

La nueva película se estrenará el 25 de diciembre en Japón

Tetsuo Yajima regresa de la película Pokémon the Movie: The Power of Us de 2018 en OLM, y está coescribiendo el guión de la película con el escritor de la serie Pokémon, Atsuhiro Tomioka.

TOHO está distribuyendo la película. Hiroyuki Kato es el productor de animación. Hirotaka Marufuji (Pokémon the Movie: director de animación en jefe de The Power of Us, diseñador de sub-personajes) está diseñando los personajes, y también es el director de animación en jefe junto a Yasushi Nishitani (Pokémon the Movie: The Power of Us). Masafumi Mima es el director de sonido.

La película es la primera película de anime completamente nueva de la franquicia en dos años, ya que las películas más recientes de la franquicia incluyen Pokémon Detective Pikachu (una película de acción real) y Mewtwo Strikes Back Evolution (una nueva versión en 3D de la película de 1998). Monstruos de bolsillo: Mewtwo no Gyakushū).

Pokémon the Movie: The Power of Us, la película número 21 de la franquicia, se estrenó en Japón en julio de 2018. Mewtwo Strikes Back Evolution, la película número 22 de la franquicia Pokémon, se estrenó en Japón en julio de 2019.