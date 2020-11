Pokémon nos trae una nueva película ‘Secrets of the Jungle’ llegará próximamente

La última película de Pokémon finalmente se lanzará a nivel mundial y, junto con ella, Sword and Shield recibirá un nuevo Pokémon mítico a través de un evento de distribución. Todo gira en torno a Zarude, una de las estrellas de Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle.

Esta poderosa criatura ha estado criando a un niño humano llamado Koko para que viva como Pokémon hasta que un fatídico encuentro con Ash Ketchum lo cambia todo. La Verdad Noticias te trae el tráiler a continuación:

Datos de Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle

The Pokémon Company reveló la siguiente sinopsis del vigésimo tercer largometraje de la franquicia:

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle cuenta la historia de Koko, un niño criado por Pokémon, y la creación de un nuevo vínculo entre humanos y Pokémon. En lo profundo de la jungla, lejos de cualquier asentamiento humano, se encuentra el Bosque de Okoya, un paraíso Pokémon prohibido a los forasteros y protegido por un estricto código de reglas.

En esta jungla vive Koko, un niño humano que ha sido criado como Pokémon por el Pokémon Mítico Zarude. Koko ha crecido sin dudar nunca de que es un Pokémon.

Pero un día, un encuentro casual con Ash y Pikachu deja a Koko con su primer amigo humano. ¿Es realmente un Pokémon? ¿O es, de hecho, un humano? Cuando el peligro amenaza el Bosque de Okoya, los lazos entre Pokémon y humanos, así como el amor entre padres e hijos, se pondrán a prueba.

Dada y Coco personajes de la nueva película de Pokémon

Formulario de Dada Zarude para el videojuego

Además de eso, también se acerca un evento especial de distribución de Zarude solo para Japón. Esto es para la forma "Dada" (con la capa inspirada en Celebi que se ve en la película), y estará disponible para aquellos que compren un boleto para ver la película en Japón.

Dada Zarude llega al nivel 70 con un Choice Scarf equipado. También tiene movimientos más poderosos, como Jungle Healing, Hammer Arm, Power Whip y Energy Ball.

Como vínculo con la película, los jugadores de Sword and Shield pronto podrán tener en sus manos a Zarude. De hecho, ¡ya está disponible hoy en algunas regiones:

EE. UU., Canadá, Australia y América Latina: a través del boletín informativo del Pokémon Trainers Club. Regístrese antes del 20 de noviembre para recibirlo en diciembre

Reino Unido - GAME Stores (donde estén abiertas), GAME Online store pronto

Alemania - Gamestop - En la tienda ahora, en línea desde el 1 de diciembre

Austria, Suiza - Gamestop - En la tienda ahora

Italia - Gamestop Online Store

Spain - GAME retail, Online Store lo añadirá pronto

Bélgica, Holanda - GameMania - Regístrese en su sitio web, los códigos se envían todos los viernes

Francia - Micromania - Regístrese en su sitio web para obtener un código

Portugal - FNAC Stores

Suecia - A través de Spelochsant o el portal en línea de Webhallen

Irlanda - Sitio web de Gamestop

