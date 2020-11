Pokémon: Un fan de PewDiePie le crea su propia tarjeta coleccionable

Uno de los fanáticos de PewDiePie decidió sorprender al transmisor con su propia tarjeta de Pokémon. Hay tanta gente a la que le encanta la producción de la estrella de YouTube, y eso conduce a un arte de los fans bastante maravilloso.

Melodic_M publica su arte en Instagram, y definitivamente deberías echarle un vistazo, ya que este mismo llamó la atención del famoso. Cuando se encontró con el video de la tarjeta, se entusiasmó con el honor y dijo lo siguiente:

“¡Mi3rd4, sí! ¡Ah, eso es enfermo! Dope, me gusta. ¡Tengo los hologramas, genial!”

La publicación recorrió Reddit a principios de noviembre y se extendió rápidamente por Internet. Curiosamente, la edición de tarjetas de Pokémon como arte se ha convertido en una gran fuente de trabajo personalizado en los últimos años.

Mira la tarjeta Pokémon personalizada

Las tiendas personales que extienden obras de arte o simplemente hacen tarjetas nuevas por completo, son un camino definitivo para muchos artistas. Youtube en realidad tiene algunos fanáticos de alto perfil entre los carteles activos.

MrBeast en realidad hizo una entrevista recientemente en la que habló sobre por qué le gustaba PewDiePie. Le dijo a 100 Thieves que tenía mucho que ver con cómo se comportaba: “Aprecio lo humilde que es. Literalmente. No voy a decir nombres, pero creo que puedes pensar en bastantes YouTubers, si estuvieran en su posición, eso sería arrogante y sería un idiota gigante”, bromeó en el programa.

Foto: Instagram - @raptrading

También se destacó este año Logic, el rapero, que compró un Charizard raro por $180,000 en una subasta. El MC explicó que debido a su educación, no había forma de que pudiera agarrar estas cartas antes de ahora. Pero, con el impulso de su carrera musical, es libre de vivir esos sueños de la infancia.

Escribió en Instagram: “Cuando era niño, me encantaba Pokémon, pero no podía pagar las tarjetas. Recuerdo que incluso intenté cambiar los cupones de alimentos por los suyos y ahora, como adulto, que ha ahorrado cada centavo que ha ganado, poder disfrutar de algo que he amado desde la infancia ahora como un hombre adulto, es como comprar una parte de algo que nunca había conseguido…” agregó.

“No se trata del material, se trata de la experiencia”

De esta forma, otra tarjeta personalizada de Pokémon se hace viral en redes sociales. La Verdad Noticias te seguirá compartiendo todo sobre las series de anime de la franquicia, curiosidades de los personajes y más detalles de los videojuegos en el futuro.

