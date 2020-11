Pokémon: Las 10 batallas Pokémon Sol y Luna, clasificadas

El anime, Pokémon Sol y Luna estaba repleto de algunas de las mejores animaciones en la historia de todas las series de Pokémon. Por supuesto, esta animación se prestó asombrosamente a las batallas de la serie, que también fueron algunas de las más diversas debido al gran elenco introducido de personajes.

Esta lista analizará estas muchas batallas del Sol y Luna y clasificará a las diez mejores de la serie. No hace falta decir que habrá spoilers en esta lista, así que para aquellos que no han visto este gran programa, La Verdad Noticias te advierte de leer con precaución.

10 - Ash vs Apu

Esta batalla muestra el caso clásico de la armadura de la trama del protagonista shonen. Ash entra en esta batalla sin ningún plan en absoluto contra un entrenador de Pokémon de Gran Prueba como Hapu. Luego usa a Pikachu, que en realidad debería recibir una paliza gigante del gran Mudsdale de Hapu.

El punto de carga que pone esta batalla en la lista es la acción real y el poder mostrado por Pikachu y sus implacables técnicas Iron Tail. Si bien no tenía sentido, fue una batalla muy divertida.

9 - Equipo Rocket vs Totem Raticate

El Team Rocket teniendo una de las batallas más entretenidas de una serie de anime Pokémon es una gran sorpresa que muchos fanáticos definitivamente disfrutaron. Es gracias al miembro más nuevo del Equipo Rocke, que esta pelea fue tan espectacular como lo fue.

Esta batalla es definitivamente una que Jessie, James y Meowth habrían perdido en la moda clásica del Team Rocket en cualquier otra temporada. Sin embargo, Mimikyu y su horrible temperamento se manifestaron y dieron como resultado una paliza en este Totem Raticate gigante, mostrando su increíble poder.

8 - Lillie vs Tyranitar

Una de las mejores cosas de la batalla de Lillie vs Tyranitar fue la evolución del personaje que surgió de esta única batalla, que muestra cuán grande puede ser la acumulación y la narración en un anime de Pokémon. Lillie comenzó la serie sin un verdadero interés en ser entrenadora o luchadora y esta pelea realmente lo logró.

La joven entrenadora luchó en uno de sus primeros grandes partidos para salvar a sus amigos de este Pokémon gigante con su Vulpix y Sandslash. Ella usa todo lo que ha aprendido y saca el Tyranitar.

7 - Ash vs Nanu

¿Cómo podría a alguien no gustarle una batalla con Nanu? Si bien esta batalla fue otra que al principio, parece no tener sentido a veces, hace algo que el partido VS Hapu no hace. Esta pelea presenta a Ash creciendo como un personaje muy parecido a la batalla anterior.

La batalla de Nanu de principio a fin permite a los fanáticos ver a Ash crecer más, especialmente en el caso de su nuevo compañero, Lycanroc. Antes de esta batalla, Ash no tenía fe en él y después confiaba en él tanto como en cualquiera de sus otros Pokémon.

6 - Ash vs Gladion Round 2

La segunda batalla de Ash y su nuevo rival, Gladion, es completamente épica. Los fanáticos no solo muestran a Ash contra un Pokémon legendario en Gladion's Type Null, sino que también se les muestra el poder total y el modo berserk de su Lycanroc en forma de crepúsculo por primera vez, y wow, la preparación hasta este momento valió la pena.

5 - Pikachu vs Mimikyu

Por primera vez en mucho tiempo, en Pokémon Sol y Luna, el Team Rocket finalmente tiene un momento para ser una verdadera amenaza para Ash y la pandilla. Equipados con su Mimikyu impulsado por el odio, entran en un combate directo con Ash y su Pikachu.

Para completar su prueba de fantasmas, Ash debe acabar con este nuevo tipo de fantasma. Curiosamente, el Team Rocket casi gana esta batalla hasta que Ash pone en marcha su shonen.

4 - Kiwae vs Tapu Lele

Al igual que el partido de Lillie contra Tyranitar, esta batalla es un gran momento para el personaje de Kiwae y una de las batallas más singulares de toda la serie Sun & Moon. Kiwae tuvo que viajar rápidamente de isla en isla para obtener una escala de Tapu Lele para Tapu Fini, lo que fue una gran preparación para la batalla.

Esta batalla también tiene más peso que muchas otras, ya que el Charizard de Kiwae casi finta. Toda esta batalla de prueba podría ser fácilmente uno de los mejores momentos de personajes de toda la serie.

3 - Kiwae vs Brock

Esta batalla se sintió como un asombroso paso de la antorcha del antiguo compañero de Ash, Brock, a su nuevo compañero, Kiwae. La batalla no solo fue increíble, sino que la animación detrás de ella se sintió como la mejor de la serie hasta ahora.

Al ser esta la primera verdadera batalla de gimnasio en Alola, muchos fanáticos elevaron el listón de las expectativas, ya que esta increíble batalla produjo mucho. Además, el servicio de fans de ver a Brock de nuevo no se puede negar, a pesar de que su apariencia no tiene sentido ya que aparentemente ha envejecido en la vida y Ash sigue siendo un niño en la escuela.

2 - Bewaer vs Pheromosa

Fue absolutamente increíble ver finalmente a Bewaer con toda su potencia después de verlo usado como mordaza tantas veces. Bueno, esta batalla demostró que su batalla no fue en absoluto una broma.

El poder era una reminiscencia de algo que salió directamente de Dragon Ball y es muy recomendable comprobarlo incluso para las personas que no están interesadas en la serie Pokémon Sun & Moon.

1 - Ash vs Olivia

Casi todos los fanáticos de Pokémon Sun & Moon estarán de acuerdo con esta ubicación. Ash vs Olivia estaba en un nivel completamente diferente en comparación con las batallas de la serie Sun & Moon. Es genial ver a Ash realmente crear estrategias con Rowlett y Rockruff, y recuerda mucho cómo los jugadores deben pensar en los juegos.

Sin mencionar que Olivia acató con su trampa stealth-rock, lo que hizo que esta batalla fuera más realista que la mayoría. No olvides la escena épica de Rockruff vs Lycanroc que tuvo a muchos fanáticos fuera de sus asientos. Esta batalla es lo que muchas batallas de anime Pokémon se esfuerzan por ser.