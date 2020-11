Pokémon: La historia del clásico de anime que resultó ser un fenómeno global

Pokémon: La historia del clásico del anime que resultó ser un fenómeno global

Una de las franquicias de juegos más queridas de la historia, Pokémon, nació en 1996 y desde entonces ha estado presente en la mente del público de todo el mundo.

Ya sea que hayas jugado todos los juegos, visto películas y anime, leído los libros e intercambiado las cartas o hayas oído hablar de Pikachu, siempre hay datos de este fenómeno global que solo pocos conocen.

Esta es la evolución de Pokémon desde su nacimiento en Nintendo hasta el mundo moderno.

Pokémon ha evolucionado desde su creación en 1996.

¿Cómo empezó Pokémon?

La historia de la franquicia de Pokémon abarca más de dos décadas, desde que se inició oficialmente el trabajo en el primer juego hasta ahora, sin embargo, tiene raíces aún más antiguas.

Todo comenzó simplemente como un pasatiempo de Satoshi Tajiri, quien de niño tenía afición por atrapar insectos y renacuajos cerca de su casa en los suburbios de Tokio. Con el tiempo, Tajiri decidió poner en práctica su idea de atrapar criaturas, para darles a los niños las mismas emociones que tenía cuando era niño.

Con la ayuda de Ken Sugimori y otros amigos, Tajiri formó Game Freak y mucho más tarde el estudio de diseño conocido como Creatures. Cuando Tajiri descubrió Game Boy y Game Boy Game Link Cable, le dio la imagen de insectos viajando por el cable.

Tajiri también fue fuertemente influenciado por el programa de televisión de fantasía Ultraman, Ultra Seven, en el que el protagonista usó monstruos gigantes contenidos dentro de pequeñas cápsulas para ayudarlo a luchar.

Juntas, estas dos fuentes le dieron la idea de un nuevo juego llamado Capsule Monsters. Después de varios intentos fallidos de presentar esta idea a Nintendo, el nuevo amigo de Tajiri, Shigeru Miyamoto, se lo propuso a la empresa, y Nintendo comenzó a financiar el proyecto y pasó seis años desarrollando los juegos que se convertirían en una sensación mundial.

Debido a problemas de marcas comerciales, el nombre "Capsule Monsters" se cambió a "Pocket Monsters".

La obra de arte original de los juegos fue dibujada por el amigo de Tajiri, el artista Ken Sugimori, mientras que la música y los efectos de sonido fueron compuestos por Junichi Masuda.

Después de que se completó la depuración, Shigeki Morimoto programó a Mew en el juego. Sin embargo, Game Freak planeó mantener oculto al público al Pokémon número 151 a menos que fuera necesario para un evento posterior al lanzamiento.

El proyecto casi llevó a Game Freak a la bancarrota. Cinco empleados renunciaron debido a las condiciones financieras y Tajiri trabajó muchas horas no remuneradas.

Pokémon toma el control en Japón

Los primeros juegos de Pokémon, Pokémon Red y Green Versions, llegaron a la consola Nintendo Game Boy en Japón el 27 de febrero de 1996, que fue el cumplimiento del sueño de Satoshi Tajiri y permitió a personas de todas las edades atrapar, entrenar e intercambiar 151 criaturas y convertirse en un Maestro Pokémon.

Inicialmente, los juegos de Pokémon tuvieron ventas modestas. Sin embargo, después de que los jugadores descubrieron a Mew en los juegos, la revista CoroCoro anunció una "Oferta Pokémon legendaria" para distribuir Mew a veinte participantes.

El concurso recibió 78 mil participantes y las ventas de los juegos de Pokémon aumentaron rápidamente. Debido a las altas ventas, Pokémon Red y Green fueron seguidos rápidamente con Pokémon Blue, que tenía gráficos y sonidos mejorados.

Pokémon Go es uno de los videojuegos de la franquicia.

Después de los juegos, Media Factory desarrolló un juego de cartas coleccionables Pokémon con su propio conjunto de reglas. El primer juego de cartas se lanzó el 20 de octubre de 1996, contenía 102 cartas y se hizo muy popular.

La franquicia también ganó muchas interpretaciones de manga, la primera fue Pokémon Pocket Monsters de Kosaku Anakubo, que fue recopilada y publicada por primera vez en noviembre de 1996 por Shogakukan. Este fue principalmente un manga de broma, usando humor crudo y payasadas, protagonizado por un entrenador llamado Red y su grosera Clefairy.

La popularidad de la franquicia también llevó a una serie de anime basada en los juegos, que se estrenó en Japón el 1 de abril de 1997. El personaje principal era un joven Entrenador Pokémon llamado Satoshi (después de Satoshi Tajiri, más tarde apodado en inglés a Ash Ketchum).

Otro personaje introducido en el primer episodio fue el rival de Satoshi , Shigeru (después de Shigeru Miyamoto, más tarde apodado en inglés a Gary Oak), basado en Blue.

El anime rápidamente se hizo muy popular, y pronto Toshihiro Ono escribió una serie de manga basada en él llamada The Electric Tale of Pikachu. El primer volumen de la serie se publicó por primera vez el 28 de octubre de 1997. Sin embargo, el manga más famoso en el mundo occidental es Pokémon Adventures, y el primer volumen se publicó en Japón el 8 de agosto de 1997.

Fue uno de los más exitosos manga con 150 mil copias vendidas en todo el mundo. También es el manga de mayor duración en la historia de Pokémon según su fecha de inicio. Varias otras series de manga se publicaron en esa época, incluidos Pokémon Zensho y Pokémon Gotta Catch 'Em All de Miho Asada.

Pikachu fue el pokémon más importante del anime.

Además de estas series de manga, Shogakukan también publicó el primer volumen de Pokémon Wonderland, una revista con la información más reciente sobre la franquicia, el 23 de agosto de 1997.

También lanzaron una nueva serie de manga llamada Pokémon PiPiPi Adventures (más tarde traducida a Magical Pokémon Journey ), escrito por Yumi Tsukirino, el 28 de marzo de 1998. La principal diferencia en esta serie fue que estaba dirigida principalmente a las niñas.

El 25 de abril de 1998, se abrió la primera tienda Pokémon Center en Tokio, especializada en productos Pokémon. En el camino, The Pokémon Company inició sus operaciones.

Muchas de estas tiendas se abrieron en años posteriores, y hoy en día hay seis tiendas diferentes en Japón, así como una subsección en la Nintendo World Store en Nueva York.

El anime se vuelve un fenomeno mundial

Debido al éxito de Pokémon en Japón, la serie se lanzó en el extranjero. Antes de que los juegos fueran lanzados en Norteamérica, el equipo de localización intentó cambiar los diseños de Pokémon, temiendo que los lindos diseños no atraigan a los jugadores occidentales; sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Por otro lado, Nintendo originalmente no tenía la intención de permitir nombres de Pokémon localizados (debido a que tenía que registrar más marcas comerciales), pero finalmente el equipo de traducción al francés lo convenció de hacerlo.

Norteamérica recibió versiones Red y Blue, así como el anime, en septiembre de 1998 (el anime el 7 y los juegos el 28), y pronto en todas partes comenzaron a jugar los juegos en Game Boy bajo el lema Gotta Catch 'em All!.

El juego de cartas coleccionables también se introdujo en Norteamérica el 9 de enero de 1999 por Wizards of the Coast. The Electric Tale of Pikachu se convirtió en el primer manga de Pokémon en ser traducido al inglés cuando VIZ Media comenzó a publicarlo el 28 de septiembre de 1999.

Mientras tanto, en Japón, en 1998 , se lanzó un nuevo juego derivado, Pokémon Stadium, para Nintendo 64. Este juego presentaba solo 42 Pokémon de los 151 completos. Este juego resultó ser un fracaso comercial y crítico, aunque su secuela, originalmente planeada para la Nintendo 64DD, recibió un lanzamiento internacional.

El anime, por otro lado, llevó la franquicia a nuevas alturas. El 18 de julio de 1998, Mewtwo Strikes Back debutó en los cines japoneses, presentando a los raros Mew y Mewtwo. En los Estados Unidos, donde se estrenó el 10 de noviembre de 1999, la película incluso mantuvo brevemente el récord de apertura más taquillera para una película animada.

Mewtwo es un Pokémon Legendario tipo psíquico, que aparece por primera vez en Pokémon Red y Blue

Pronto comenzaron los planes para un juego basado en el popular anime y la versión Yellow se lanzó el 12 de septiembre de 1998 en Japón, el 25 de octubre de 1999 en América del Norte y Europa. Pokémon Yellow permitió a los Entrenadores asumir el papel de Ash y viajar a través de Kanto con gráficos de estilo anime para cada Pokémon y un Pikachu a su lado, siguiendo el curso de los eventos del anime.

Películas de Pokémon

El 30 de diciembre de 2000, se lanzó en Japón el primer especial de largometraje del anime Pokémon como una secuela de Mewtwo Strikes Back, titulado Mewtwo Returns. Posteriormente fue lanzado en DVD en los Estados Unidos el 5 de diciembre de 2001.

En junio de 2000, se publicó en Japón una serie de manga de Muneo Saitō titulada Pokémon Gold & Silver: The Golden Boys. Este manga siguió la trama de los juegos de la Generación II, antes de terminar abruptamente después de tres volúmenes con muy poca resolución. Otra nueva serie de manga de Takashi Teshirogi basada en las nuevas temporadas del anime llamada Ash & Pikachu se publicó el 26 de febrero de 2001.

Otra película de anime, Celebi: The Voice of the Forest, debutó en los cines de Japón el 7 de julio de 2001 y en Norteamérica el 25 de octubre de 2002. Presentaba a dos Pokémon legendarios destacados en Pokémon Crystal: Celebi y Suicune.

Ash y Pikachu se volvieron los personajes más conocidos del anime.

El manga Pokémon Adventures finalmente alcanzó a la segunda generación el 8 de agosto de 2001, cuando se publicó el Volumen 8 en Japón, comenzando un nuevo capítulo.

Este capítulo fue mucho más largo que los capítulos anteriores de la serie, con una duración de no menos de 7 volúmenes completos. Además, este es el único volumen que comparte su fecha de lanzamiento con futuros volúmenes en japonés, ya que los dos posteriores se publicaron al mismo tiempo.

Raikou, el único miembro de las bestias legendarias que aún no ha aparecido en una película de anime en ese momento, recibió su propio especial para televisión, The Legend of Thunder, el 30 de diciembre de 2001. Este especial no presentaba a Ash y sus amigos , sino a personajes nuevos basados en los personajes del jugador de la segunda generación.

El 13 de julio de 2002 , se estrenó en los cines japoneses la quinta y última película de la serie original, Pokémon Heroes: Latios & Latias. Distribuida en versión limitada por Miramax Films , se estrenó en cines estadounidenses selectos el 16 de mayo de 2003.

Pokémon empezó como un sueño y resultó ser un éxito mundial.

Pokémon sigue vigente

A traves de los años, Pokémon siguió presentando nuevos personajes y generando más juegos y programas televisivos para que las nuevas generaciones conozcan este anime.

Al ver lo grande que se ha vuelto la franquicia, hemos visto toneladas de referencias de Pokémon en la cultura pop, desde programas de televisión como Los Simpson y The Big Bang Theory hasta videojuegos como Civilization V, Grand Theft Auto V e incluso Minecraft.

Fuera de las pantallas grandes y pequeñas, hubo un juego de cartas coleccionables que también fue un gran éxito para la marca. El juego de cartas, a su vez, vio múltiples versiones y lanzamientos en todo el mundo (sí, de nuevo).

La marca creció tanto que incluso había parques temáticos Pokémon, o Poképarks, en Japón y Taiwán.

Hay cafés temáticos llamados Pokémon Cafés en todo el mundo y tiendas Pokémon dedicadas que venden productos exclusivos. Es difícil encontrar a alguien que al menos no haya oído hablar de la franquicia de alguna forma.