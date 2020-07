Pokémon: Eevee tendrá increíble evolución de lucha

Pokemon ha existido durante décadas y ha acumulado cientos de evoluciones durante su mandato. Con más de 800 monstruos, puedes ver por qué es difícil para los fanáticos elegir un Pokémon favorito, pero la familia Eevee tiene bastantes tomadores.

Aún así, hay muchos tipos que faltan en el clan, y es por eso que un fanático ha cautivado al fandom con su versión de una evolución faltante.

Evolución de Eevee en Pokémon

El usuario de Reddit, PTickles, publicó su opinión sobre una evolución de tipo Lucha y la compartió con los fanáticos el otro día.

El arte, que se puede encontrar a continuación, presenta al mundo el duro Champeon. Este nombre inteligente demuestra que Pokemon realmente se está perdiendo una evolución de tipo lucha, y los fanáticos exigen que obtengan uno lo antes posible.

Según el artista, decidieron que era hora de imaginar cómo se verían estas evoluciones desaparecidas en el lente.

Hasta ahora, Eevee tiene ocho tipos diferentes, desde hadas hasta agua y psíquicos. Eso significa que faltan muchos, como un error e incluso un dragón, pero esta lucha Eevee parece lista para saltar a los juegos.

El artista también dio algunas estadísticas especiales para este Pokémon, por lo que Champeon está aún más listo para encajar de lo que pensabas. A la criatura se le da la habilidad llamada Scrappy que los ayuda en la batalla, y PTicklees explica que los entrenadores pueden evolucionar a Eevee en Champeon siempre que el Pokémon base suba de nivel mientras conoce el contador de movimientos.

Por ahora, tal Pokémon no es más que un sueño en la franquicia, ya que Eevee aún no ha desbloqueado una evolución de este tipo. La octava generación de Pokémon no introdujo ninguna nueva Eeveelutions a la mezcla, pero hay mucho tiempo para que la marca lo haga. Y cuando el próximo grupo cobre vida, esperamos que el nombre Champeon se quede.