Pokémon Coco estrena nuevo trailer y confirma su fecha de estreno

Pokémon ha disfrutado de un año muy interesante, y parece que la franquicia alcanzará su clímax para 2020 poco después de Navidad. Después de todo, el debut retrasado de Pokémon Coco se acerca cada día y los fanáticos están ansiosos por ver lo que esta película tiene reservado.

Ahora, pueden obtener una nueva mirada a la función de anime gracias a dos nuevos avances, y los carretes japoneses muestran imágenes completamente nuevas de Pokémon Coco. Este es el tercer tráiler completo y acaba de ser lanzado en el extranjero. Los carretes son los últimos adelantos antes del gran lanzamiento.

La película está programada para debutar el 25 de diciembre en los cines japoneses, luego de su retraso a principios de este año. Antes, el filme estaba destinado a estrenarse a mediados de julio, pero la pandemia obligó a The Pokémon Company y TOHO a reconsiderar la fecha de estreno.

Tercer trailer de Pokémon Coco

En cuanto a lo que estos clips tienen en la tienda, este mostró al héroe titular de la película: un niño llamado Coco que vive en el bosque después de ser aparentemente rescatado por Zarude, un Pokémon mítico. La bestia cría a Coco como a un hijo, pero después de que el niño conoce a Ash Ketchum un día, el niño no está seguro de su identidad una vez que se le presenta a la humanidad.

La película parece que será sincera y tocará los hilos de la familia y la identidad. Actualmente, se espera que se estrene en los Estados Unidos el próximo año, y se llamará Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle. Estos nuevos clips también les dan a los fanáticos un vistazo al tema de apertura de la película que grabó la artista filipina Beverly.

Póster promocional de Pokémon Coco (anterior fecha de estreno)

La canción "Koko" encaja perfectamente con la nueva película de Pokémon y los fanáticos están ansiosos por escuchar el single completo. La Verdad Noticias te seguirá actualizando cualquier detalle en el futuro y te invita a esperar este estreno de anime en tu país. ¿Quizás una plataforma como Netflix obtenga la licencia? Solo el tiempo lo dirá.

