Pokémon: Científicos creen que Zubats habrían provocado un brote de COVID-19

El coronavirus ha cambiado nuestra sociedad y nuestro día a día se ha alterado de una forma que no imaginábamos. Otra consecuencia, es la gran desinformación que reina en Internet con respecto al COVID-19 y hoy te compartimos unas impactantes “noticias falsas” que involucran al mundo de Pokémon.

Coronavirus y Pokémon

Una publicación científica aceptó un artículo que decía que el consumo de Zubats había provocado un brote de coronavirus, pues resulta que una profesora asistente de Entomología de la Universidad Nacional de Taiwán quiso demostrar que muchas revistas científicas no son rigurosas al momento de publicar investigación.

Para ello envió un artículo al American Journal of Biomedical Science and Research, que decía que el consumo de Zubats era el culpable del coronavirus. El artículo fue aceptado y publicado. Es ahora que el autor de este artículo falso, Matan Shelomi, ha contado la historia en The Scientist.

No es la primera vez que citan a Pokémon

El artículo, titulado “Brote de COVID-19 en ciudad de Cyllage vinculado al uso de Zubat”, está lleno de información falsa (para empezar, esa ciudad no existe), cita a autores de ficción y, además, tiene entre sus co-autores a la enfermera Joy, e incluso a Doctor House (de la serie House). Por supuesto, incluye constantes referencias al anime de Pokémon.

Shelomi fingió denunciar que muchas publicaciones científicas no tienen ningún tipo de control sobre lo que se publica y no son fuentes de información fiables. De hecho, este artículo fue incluso citado por otros investigadores en trabajos “serios”, incluso refiriéndose a frases como que el brote tenía “signos y síntomas de infección por Pokerus ”.

Pokérus es una enfermedad de los Pokémon presente en los videojuegos, lo que les hace mejorar sus estadísticas más rápido y es contagioso de criatura a criatura. Lo más absurdo de todo, es que el profesor aseguró que no es la primera vez que publican una investigación en la que usan términos sobre el mundo de Pikachu.

El artículo se eliminará de la web, porque el autor no ha pagado los derechos de publicación; no porque sea más falso que una tercera temporada de One Punch Man antes de que termine 2020.