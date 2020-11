Pokémon Chronicles es el anime que tuvo éxito con muchos protagonistas

Pokémon Chronicles fue una serie de corta duración que rompió el molde de Pokémon al alejarse de Ash y compartir el centro de atención con otros personajes. Desde el Team Rocket hasta personajes completamente únicos creados solo para el programa, Chronicles mostró que la franquicia tenía muchas más historias que contar.

Este anime se emitió de 2002 a 2004 en Japón y en EE. UU. hasta 2006. Se centró en historias secundarias como la vida de Misty como líder del gimnasio Cerulean y por qué Brock terminó en Hoenn sin ninguno de sus antiguos Pokémon.

Si bien algunos personajes eran más notables que otros, la mayoría eran personajes recurrentes del viaje de Ash, como su rival Ritchie y el fanático del béisbol Casey. Pero también se introdujeron nuevos personajes, como Marina y Jimmy, quienes protagonizaron el trío más memorable del programa, "The Legend of Thunder".

Sobre el anime Pokémon Chronicles

Jimmy y Marina de Pokémon Chronicles

Dado que el viaje de Ash es tan largo y variado como es, hay mucho espacio para retroceder y volver a visitar a otros personajes y ponerse al día con ellos. Por ejemplo, en la Temporada 10, Episodio 10, "Not On My Watch Ya Don't", se confirmó que Marina se había convertido en una coordinadora exitosa, habiendo ganado el Gran Festival.

Si bien esto no sorprenderá a nadie que haya visto la serie de Pokémon (ella era coordinadora antes de que fuera genial), todavía hay mucha historia que no se mostró, y debería ser. Tener un segundo protagonista cuya historia coincidiría con la de Ash permitiría contar una variedad de historias diferentes.

Si bien no todos tendrían que ser historias paralelas de una sola vez como lo hizo Chronicles, abriría la posibilidad de cruces, donde podemos ver los efectos de las acciones de Ash en los líderes del gimnasio y otros personajes con los que ha entrado en contacto.

Tener otro protagonista o dos también nos permitiría ver diferentes estilos de lucha, ya sea a través de la revisión de concursos o vitrinas, o incluso simplemente haciendo que se centren más en movimientos defensivos o estrategias reales.

Un anime de Pokémon con historias alejadas de Ash

Otra cosa divertida que hizo Chronicles fue contar historias desde la perspectiva de los propios Pokémon. Ya sea que se tratara de un especial navideño de Pokémon televisado o de la reaparición de los hermanos Pichu, no tuvo miedo de dejar que las criaturas fueran el centro de atención. ¿Y quién dijo que todo debía centrarse en un entrenador de todos modos?

Al igual que la serie Pokémon Mystery Dungeon, un anime que convierte a los propios Pokémon en los personajes principales abriría una gran cantidad de potencial narrativo. Si tener un protagonista que no habla desanima a los creadores, siempre pueden elegir un legendario como Mewtwo, o incluso reiniciar el Detective Pikachu en la continuidad del anime.

De la misma manera, un nuevo protagonista podría explorar otros conceptos del anime que los juegos no han tocado, ¡y viceversa! Ya sean historias de Lance en Pokémon G-Men, o entrenando junto a un Pokémon Ranger completamente nuevo, muchas historias nuevas y frescas están esperando al protagonista adecuado para contarlas.

La Verdad Noticias cree que incluso si Chronicles se reviviera como estaba, una colección de historias secundarias, con historias como estas, los fanáticos estarían esperando con gran expectación un nuevo episodio cada semana.

Si bien Ash está por aquí para quedarse, posiblemente por tiempo indefinido, tener un personaje nuevo y una nueva serie junto a los Pokémon que todos conocemos y amamos fácilmente podría dar nueva vida a la franquicia.

Te recomendamos leer: Pokémon: La historia del clásico del anime que resultó ser un fenómeno global

Y no hay necesidad de preocuparse por el riesgo; después de todo, Pokémon Chronicles sigue siendo muy querido por los fanáticos y tenían un nuevo protagonista en casi todos los episodios, por lo que sabemos con certeza que es posible.