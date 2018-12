Poison regresaría a la escena musical del rock

Aunque a principios de año finalizó un tour en conjunto con Cheap Trick y Pop Evil, lo cierto es que el cuarteto no lanza un disco desde el 2007, con "Poison'd!", aunque su último trabajo con material original fue "Hollyweird", del 2002. La aspiración del frontman es comenzar a crear con sus compañeros de la formación clásica: Rikki Rockett, Bobby Dall y C.C. DeVille. Aunque los fans tendrán que esperar.

"Nunca habrá un día en que diga 'Estoy cansado de Poison'. La banda está pensando en regresar el 2020 con algunas nuevas canciones. Todavía estamos viviendo lo mejor de nuestras vidas sobre el escenario", comentó Michaels.

Los fans de Poison deberán esperar para este reencuentro.

Ya hace algunos meses que se estaba discutiendo la posibilidad. El bajista opinaba que ya deberían estar en labores, pero no estaba seguro de si ocurriría. "¿Me gustaría que tuviéramos nueva música? Sí, pero todos debemos tener el tiempo. Todos en la banda tienen otros compromisos", declaró.

Posion, con sus cuatro primeros álbumes: Look What the Cat Dragged In (1986), Open Up and Say... Ahh! (1988), Flesh & Blood (1990) y Native Tongue (1993), tuvieron éxito musical y comercial. Su popularidad disminuyó a raíz del despido de C.C. DeVille en 1991. En 1999, DeVille retornó al grupo y en ese año la banda emprendió la gira de reunión Greatest Hits World Tour.

Ricardo D. Pat