Podría renunciar importante conductora de Hoy, por fuerte reclamo en Televisa

Televisa suma un nuevo drama que está dando mucho de qué hablar, debido a que se dice que la conductora del programa Hoy y experta grafóloga, Maryfer Centeno, se encuentra muy molesta con la productora de dicha emisión, Andrea Rodríguez.

Es por eso que le habría hecho un fuerte reclamo respecto a que Niurka Marcos fuera invitada a esta, hecho por lo que habría decidido renunciar al famoso programa de Televisa.

Hay que recordar que la noche del pasado lunes 9 de enero, salió al aire el programa de La Saga en YouTube, en donde Niurka fue invitada y se topó con su entonces presentadora, Centeno, con la cual decidió aclarar lo que la joven dijo respecto a su relación de Juan Vidal.

La enemistad entre Maryfer Centeno y Niurka

Marifer Centeno

Sin embargo, este hecho no terminó nada bien dado a que le dijo que no era quien para analizarla sin razón, incluso señaló que era una "estú...." y que no podía llegar con una mujer de su edad y con sus vivencias a opinar de algo que no sabe.

Y aunque al final todo parecía que se había arreglado en el propio programa, a los pocos días surgieron más polémicas al respecto, como el hecho de que ella confirmó que decidió salir de dicha emisión.

A través de su cuenta de Twitter, y aparentemente también podría decirle adiós al programa Hoy, donde además de dar su opinión como grafóloga, también se encuentra en el ¿De Qué Me Hablas?

¿Maryfer Centeno renunciará a Televisa?

Según informes del canal de YouTube Chacaleo, esta no estaría muy feliz con el hecho de que la productora cuando invitó a Niurka el pasado viernes 20 de enero la pusieran en el mismo cuarto, así que le habría reclamado fuertemente esta "traición" al saber su sentir con respecto a la cubana, por lo que ahora podría estar pensando en renunciar a la emisión y dejar las dos secciones en las que estaba presente.

Cabe dejar en claro que hasta el momento, dicha información aún permanece en calidad de especulaciones, pues ninguno de los involucrados se han pronunciado para hablar respecto al hecho de que ella podría renunciar al matutino de la empresa de Emilio Azcárraga, sin embargo, se espera que muy pronto salgan a hablar de la información sobre lo antes mencionado, ya sea para confirmar lo dicho por Chacaleo o para desmentir la situación.

