¿Podrá "Avatar 2: El Sentido del Agua" salvar los cines?

Después de más de una década de comienzos en falso, fechas de lanzamiento retrasadas y garantías de que los saltos tecnológicamente innovadores justificarían los retrasos, "Avatar 2: El Sentido del Agua", ahora está a solo unos meses de su lanzamiento.

Estrenada en 2009, Avatar original de James Cameron se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos (un título que aún conserva, a pesar de que Avengers: Endgame la eclipsó durante unos meses) y dejó un impacto monolítico en la experiencia de la sala de cine tal como la audiencia la conoce.

Ahora, cuando las salas de cine están en su nivel más bajo y el público parece más reacio que nunca a ir al cine más de un puñado de veces al año, ¿puede Avatar 2 salvar las salas de cine?

El talentoso James Cameron y su antiguo socio productor, John Landau, sin duda están poniendo todas sus fichas en que la respuesta sea un rotundo 'sí'. Hablando en un evento CinemaCon reciente para propietarios de cines, Cameron dijo:

"Sé que ha sido difícil para la comunidad de exhibidores estos últimos dos años".

"He estado haciendo películas durante 40 años y nunca había visto nada como esto, ni siquiera cerca de amenazar el negocio al que he dedicado mi vida. Solo quiero que sepas de mí que Jon y yo estamos aquí para trabajar contigo".

Esta integración de la experiencia teatral en la esencia misma de Avatar: The Way of Water ya se ha hecho evidente en el marketing de la película.

¿Cuándo se estrena el tráiler de Avatar 2?

¿Cuándo se estrena el tráiler de Avatar 2?

El tráiler debut de la película se estrenará antes de las funciones del fin de semana de apertura de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y no estará disponible en línea hasta una semana después.

Sin duda, esta es una sinergia inteligente para Disney, ya que Doctor Strange y Avatar solo florecerán comercialmente como resultado, pero también es indicativo de que el mantra de Cameron avanza: el cine es el rey.

Esto tiene sentido, dado que Cameron tiene tres secuelas más de Avatar en camino. Si estas películas van a recuperar los miles de millones de dólares gastados en hacerlas, necesitan el modelo de distribución cinematográfica tanto como el modelo las necesita a ellas.

"Avatar 2: El Sentido del Agua" más que 3D, fue una experiencia

"Avatar 2: El Sentido del Agua" más que 3D, fue una experiencia

A principios de la década de 1950, cuando los televisores se convirtieron en una adición cada vez más común en los hogares estadounidenses, los cines recurrieron a todo tipo de trucos para intentar convencer al público de que viniera al cine. El principal de ellos fue el 3D, y esencialmente, Cameron utilizó la tecnología 50 años después con exactamente el mismo propósito en 2009.

El lanzamiento de Avatar no solo volvió a popularizar el 3D y provocó una avalancha de otras películas que lo usaron, sino que también fue un elemento fundamentalmente irremplazable. experiencia teatral.

Mucho se ha hablado sobre la aparente falta de impresión de Avatar en la conciencia de la cultura pop en los años transcurridos desde su lanzamiento, pero esto es por la misma razón por la que el público acudió en masa al cine: ofrecía una experiencia visual transportadora que no podía ser replicada en casa.

Ahora, Cameron está buscando hacerlo todo de nuevo. Según Cameron, Avatar: The Way of Water busca empujar "esos límites aún más lejos, con 3D con alto rango dinámico, con alta velocidad de fotogramas, mayor resolución y una realidad mucho mayor en nuestros efectos visuales".

El presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, John Fithian, incluso llegó a decir que Avatar: The Way of Water se exhibirá en más versiones (IMAX, alta velocidad de cuadros, etc.) que cualquier otra película "en el historia del cine".

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.