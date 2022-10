Pleitazo entre Galilea Montijo y Shanik Berman en vivo sorprende a fans de Hoy

Hay que recordar que fue en el año 2010 cuando en plena transmisión en vivo del Programa Hoy dos de las conductoras más queridas por el público protagonizaron tremenda pelea, incluso una de ellas se levantó de su lugar y abandonó el foro.

Se trata de las reconocidas conductoras Galilea Montijo y Shanik Berman y es que todo ocurrió en la sección de espectáculos cuando la periodista dio algunas notas y ésta fue interrumpida en varias ocasiones por la tapatía lo que causó gran molestia.

Resulta que la periodista de espectáculos, Shamik Berman, comenzó su sección al presentar una nota en la que aparentemente Irán Castillo fue captada a lado de Mario Domm y al parecer la actriz entró al cajero automático para hacer un pago.

El polémico pleito de Galilea Montijo y Shanik Berman

Tal parece que dentro del Programa Hoy, la guapa Shanik especuló sobre que presuntamente Irán Castillo estaría pagando la cuenta de sus salidas con el compositor, a lo que Galilea cuestionó sobre cómo sabía esa información.

Fue por eso que Galilea preguntó: "¿Tú cómo sabes que pagó ella?", "Porque se paró en el cajero, sacó el dinero y pagó la botella",respondió la periodista por lo que la tapatía siguió alegando "a lo mejor fue a pagar la luz".

Esto habría encendido los ánimos entre las conductoras pues Shanik se molestó y enfrentó a Galilea a tal grado de decirle en pleno programa en vivo: "Bueno, es mi opinión, aparte, tú, ¿qué te traes?, desde que llegué no te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas... yo estoy tratando de hacer mi trabajo... entonces vámonos, como dices, respetando".

No fue para menos que Andrea Legarreta le metió “sabor” a la pelea pues comenzó a hacer pequeños gritos como “uuuuuyyyy”, por lo que tanto Galilea como Shanik se enojaron aún más.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo le dijo “borracha” a Ana Claudia Talancón ¿siguen siendo amigas?

Shanik salió del foro de Hoy

Hay que destacar que, aunque aunque Galilea cuestionó a Berman si quería “pintar su raya” con ella, la periodista optó por levantarse del sillón y abandonar el foro, pero esto fue impedido por Andrea Legarreta quien la llevó de nueva cuenta a la sala pero esto no funcionó del todo.

Poco después, Legarreta cuestionó si Shanik estaba “hormonal”, por lo que Galilea siguió esa idea, pero la periodista se defendió y aseguró que no estaba en ese estado pero le molestaba que Galilea la estuviera atacando.

Luego de esto Shanik Berman abandonó el set y a su salida del foro fue alcanzada por la entonces productora Carmen Armendariz quien la tranquilizó un poco y calmó los ánimos entre las conductoras.

Cabe destacar que aunque Galilea quiso remediar la situación y hacer las paces con su compañera le llevó un ramo de flor de cempasúchil, lo que para Shanik fue considerado como una burla.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram