¡Pleitazo en Ventaneando! Se pelean EN VIVO y todo por dinero

El español, Nicolás Vallejo Nájera mejor conocido como Colate tuvo una entrevista en vivo con los periodistas de Ventaneando de Tv Azteca pero todo se salió de control con un par de preguntas de Mónica Castañeda que pusieron las cosas color de hormiga.

Entrevista con Colate en Tv Azteca

La entrevista fluía con naturalidad, Colate aclaraba parte de los rumores sobre sus conflictos con Paulina Rubio ya que recientemente se dio a conocer que tuvieron una gran riña debido a que la cantante tardó en abrirle la puerta a su ex pareja para recoger a su hijo.

Colate dio a conocer que los hechos si ocurrieron pero no como se rumoraban, ya que supuestamente el hombre había llamado a la policía pero eso nunca ocurrió. La entrevista marchaba perfectamente hasta que Mónica Castañeda hizo una pregunta que incomodó al famoso sobre cuánto dinero ganaba actualmente.

¡Pelea en Ventaneando!

“¿Qué tan bien pagado está el programa en el que estás en Youtube y en Facebook?”, preguntó la periodista de espectáculos, cuestionamiento que de inmediato cambió la actitud y el semblante de Colate, quien visiblemente molestó respondió:

“No sé, ¿cuánto les pagan a vosotros?”.

Pero aunque era obvia la molestia del español, Mónica insistió con el tema: “¿Cómo a ti no te pagan?, la pregunta es para ti…. ¿Te pagan o no?”, le dijo. Ya enojado Colate le contestó:

“Si me estás preguntando cuánto cobro, yo te pregunto lo mismo, cuánto te pagan”.

Y eso no fue todo, la conductora ya en un tono más burlón le dijo a su invitado:

“A mí si me pagan, pero no sé si a ti”.

Este comentario al parecer fue la gota que derramó el vaso pues Vallejo Nájera explotó diciendo:

“A ustedes le encanta hablar de dinero, pero yo tengo una educación y valores distintos y a mi no me gusta hablar d dinero y mucho menos en público. Así que yo no voy a revelar cuánto cobro, o si cobro o no cobro. Soy libre de hacer las cosas como quiero".

"Yo empecé a trabajar en televisión hace 22 años y he hecho de todo delante y detrás de las cámaras”, señaló Colate.

Mira aquí el video de Ventaneando de la entrevista a Colate que se volvió completamente incomoda.

