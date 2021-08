Pleitazo de Juan de Dios Pantoja y Kenia Os desatan los mejores memes

El tremendo pleito entre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os hizo que sus fans salieron en defensa de cada uno, pero en redes sociales muchos solo figuraron como espectadores quienes comenzaron a crear los mejores memes de este pleitazo que no parece tener fin.

Muchos evidenciaron la obsesión de Juan de Dios con la Kenia.

Y es que el esposo de Kimberly Loaiza publicó un video que reavivó la vieja polémica entre ellos tres, los cuales eran amigos hasta hace un par de años pero ahora los une esta eterna rivalidad.

Pero si aún no estás enterado del chisme, de Juan de Dios Pantoja y Kenia Os te dejamos el enlace para que entres en contexto con “JD Pantoja arremete nuevamente contra Kenia Os y Zorrito Youtubero”, mientras tanto continuemos con los memes de este pleito.

Con tremendo video Juan de Dios revive pleito de años.

Lo que a muchos les ha molestado es el hecho que Juan de Dios Pantoja se la pasan diciendo que Kenia Os está obsesionado con él y Kim, sin embargo e irónicamente decidió editar un video de una hora para hablar de temas del pasado. ¿Qué onda quién lo entiende?, pero si quieres el chismesote de JD

Pantoja aquí está el videazo.

Juan de Dios Pantoja y Kenia Os y sus lanzamiento de canciones

Otro detalle que salió a la luz sobre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os fueron las fechas de lanzamiento de sus canciones.

Juan de Dios Pantoja dijo que el éxito de Kenia se debe a ellos y no al revés, pues se había comentado que su último video “13 • 13” se estrenó el mismo día que “Toketeo” de la artista junto a Ghetto Kids y Malo, aunque en realidad se publicó un día antes.

JD Pantoja da su declaración

Para muchos JD Pantoja solo busca dar de qué hablar.

“Es obvio que Kenia acepta que la comparen con Kim si ella no quisiera que eso ya pasara, ella simplemente hablara con su mejor amigo y le dijera ‘oye ¿sabes qué? Ya no hables de mí, no me relaciones con ellos, por favor, o ya no critiques a Kim porque la gente ya se está dando cuenta que viene de parte de mí’ (…)”.

Agregó: “Ella evidentemente quiere todo lo contrario, quiere hacernos mal y en base a eso generar polémica para ella crecer”, sostuvo en un extenso video de una hora.

todos en defensa de Kenia Os, JD Pantoja la acosa.

Pero tras el pleito es obvio que los seguidores de Kenia no se iban a quedar con los brazos cruzados entonces la defendieron y se armó toda una guerra entre ambos bandos Juan de Dios Pantoja y Kenia Os.

