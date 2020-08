¡Pleitazo! Kate del Castillo ATACÓ a Angélica Rivera por esta razón

Kate del Castillo recientemente ha causado polémica, pues ha interpretado unas duras palabras dirigidas a la famosa actriz y ex primera dama de México: Angélica Rivera tras su regreso a la actuación.

Resulta que la polémica Kate del Castillo apoya a Angélica Rivera en su reaparición como actriz y dice que todo mundo merece una segunda oportunidad, pero le costará trabajo ganarse la confianza de México.

Fue recientemente en una entrevista con Sale el Sol, que Kate del Castillo también dio su opinión sobre el que Rivera quiera retomar su carrera como actriz y lo celebra, puesto que todo mundo merece una segunda oportunidad, pero le costará trabajo ganarse la confianza de México.

Las duras palabras de Kate del Castillo hacia Angélica Rivera

Es pues que en esta ocasión Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur, lanzó una dura crítica contra la labor de primera dama que desempeñó Angélica Rivera, durante el sexenio pasado y considera que realmente no hizo nada, así lo detalló:

Ella no hizo nada por México, decidió no hacer cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, que tenga una carrera propia, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México.

“Todos merecemos una segunda oportunidad”.

Hay que recordar que Angélica Rivera fue la primera dama y formó parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y sobre su cargo es que Kate manifiesta que Rivera "no hizo nada", por México.

Cabe destacar que Kate del Castillo se encuentra feliz de la vida, ya que, tras el éxito de la segunda temporada de “La Reina del Sur”, Telemundo producirá la tercera temporada, se dio a conocer en distintos portales de noticias, entre ellos EFE… ¿Crees que Kate del Castillo tiene razón al expresarse así de Angélica Rivera? ¿Te gustaría ver a Angélica Rivera en la televisión?