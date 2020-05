¡Pleitazo! Danna Paola contesta AGRESIONES de Cepillín

El popular payaso Cepillín hace unos días causo fuerte polémica, ya que arremetió en contra de la cantante y actriz Danna Paola, quien externó tenerle fobia a los payasos y que al parecer el payaso se lo tomó a personal.

Es que todo comenzó después de que Danna Paola hablara de su fobia a los payasos, por lo que Cepillín comentó al respecto en una entrevista para el programa "Chismorreo" de Multimedios:

"hay gente como Danna Paola que dice 'le tengo fobia a los payasos', porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo 'ay no, te tengo miedo', pobrecita; alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola".

Pero eso no fue todo, pues Cepillín contó lo que pasó cuando conoció por primera vez a Danna Paola, durante un evento en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en los tiempos de la telenovela infantil "Atrévete a soñar".

“Cuando la conocí que iba de 'Patito' allá en Monterrey, en la Fundidora así me dijo 'ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá', pobre pende...”.

Así respondió Danna Paola a Cepillín

Como era de esperarse Danna Paola le respondió a Cepillín en una reciente entrevista para el programa Ventaneando: "respeto muchísimo al señor, yo he estado muy out (fuera) de todo esto y él sigue diciendo cosas, pero le tengo muchísimo respeto. La fobia a los payasos la tengo desde que tenía 8 años, no es algo nuevo".

TE PUEDE INTERESAR: Danna Paola y Christian Nodal lo hacen juntos ¡Una colaboración musical!

Este día tenemos a una gran invitada de lujo, ¡estamos charlando con @dannapaola, quien está estrenando su nuevo sencillo "Sola"! �� ��#Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/c4N2a9bfsu — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 29, 2020

Por último, Danna Paola, quien fue una de las estrellas de la serie española Élite pidió el mismo respeto de Cepillín hacia su persona comentando lo siguiente: “Cero es personal, yo creo que hay que pasar página y respetar también las fobias de los demás, así como yo respeto el trabajo del señor”.