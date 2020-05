¡Pleitazo! Christian Chávez es ACUSADO de maltrato por su propio novio

Christian Chávez es un famosa actor y modelo mexicano que desde hace un buen tiempo hizo publica sus preferencias sexuales y hasta revelo actualmente quien es su pareja sentimental.

Pero más recientemente Christian Chávez fue involucrado en un tremendo escándalo, ya que Maico Kemper, quien fue su novio por más de 1 año, reveló que sufrió maltrato de parte del actor, llegando hasta los golpes.

Fue en una entrevista para el portal TVNotas, que el maquillista holandés confesó que desde hace un tiempo el ex integrante de Rebelde lo maltrataba, sin embargo, hace unos días todo empeoró y ha vuelto a dar la cara para exponerlo públicamente, así lo narró:

“El 23 de abril bebimos mucho tequila y entonces yo agarré confianza para decirle que quería hablar con él, pues en nuestra relación había muchos abusos de su parte...".

En la entrevista Maico Kemper comentó que tuvieron una discusión que poco a poco subió de tono y Christian "se puso" muy agresivo al grado de golpearlo: “Yo le dije que era la última vez que me maltrataba pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila".

¿Christian Chávez es alcohólico y drogadicto?

Eso no fue todo, pues el maquillista, novio de Christian Chávez, también señaló que el exactor de Televisa es alcohólico y drogadicto, pues declaró: “Casi todos los días fuma mariguana y consume alcohol, pero no sé si consume alguna otra droga".

El ex novio de Christian Chávez también dejó en claro que no vive con el artista desde el 26 de abril y explicó que ya puso la denuncia correspondiente: “Christian tiene serios problemas, no es justo lo que uno tiene que vivir, no debe existir la violencia, esto no puede volver a pasar".

Cabe mencionar que ante estas fuertes declaraciones, el actor, cantante y modelo Christian Chávez no ha comentado nada al respecto, aunque realmente sí ha preocupado a sus fans porque es una faceta que nadie conocía de él.